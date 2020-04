Facebook inwestuje 5,7 mld dolarów w Indiach

Facebook przeznaczy 5,7 miliarda dolarów na zakup 9,99 proc. udziałów w Jio Platforms, platformie sprzedażowej należącej do indyjskiego holdingu Reliance Industries Ltd. – podała w środę agencja Reutera.

Transakcja ta umożliwi Facebookowi uruchomienie usług cyfrowych dla sklepów spożywczych i innych małych firm poprzez kapitalizację dużego zasięgu WhatsApp w Indiach. W ramach transakcji, JioMart, należąca do holdingu Reliance internetowa platforma sprzedaży detalicznej połączy właścicieli małych firm z ich klientami za pomocą usług cyfrowych oferowanych przez należący do Facebooka WhatsApp. Indie to największy rynek WhatsApp, z 400 mln użytkowników.

"W niedalekiej przyszłości JioMart i WhatsApp umożliwią prawie 30 milionom kirana (indyjskim małym sklepom spożywczym - PAP) zawieranie transakcji online z każdym klientem w okolicy" - oświadczył Mukesh Ambani, dyrektor generalny Reliance Industries i najbogatszy człowiek Azji.

O udziały w indyjskim rynku spożywczym walczą giganci e-commerce: m.in. Amazon, Pantry, Walmart, Flipkart i BigBasket wspierany przez chińską spółkę Alibaba. Natomiast niewielkie sklepy kirana, mimo że stanowią trzon krajowego, wartego około 375 miliardów dolarów rocznie handlu detalicznego żywnością, stanowią wciąż słabo obecny w e-handlu segment rynku.

Usługi cyfrowe - głównie usługi płatności elektronicznych, będą oferowane wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, nie tylko sklepom spożywczym. Jak zaznaczył w poście na Facebooku Mark Zuckerberg, w Indiach jest aktualnie zarejestrowanych ponad 60 milionów małych firm.

WhatsApp od prawie dwóch lat prowadzi w Indiach pilotażowy program dla swojej platformy płatniczej, chociaż nie otrzymał jeszcze na to oficjalnej zgody z powodu nieporozumień z indyjskim rządem, wywołanych wątpliwościami, gdzie będą przechowywane dane użytkowników.

