Facebook krytykowany za usunięcie reklam Joe Bidena

Sztab wyborczy Joe Bidena zarzucił Facebookowi, że w ramach realizowania nowej polityki dotyczącej blokowania reklam wyborczych błędnie usunął także materiały wcześniej zaakceptowane do publikacji. Mowa o tysiącach reklam wartych pół miliona dolarów.

Na początku tygodnia Facebook wprowadził w życie zapowiadane wcześniej obostrzenia dotyczące blokady nowych reklam politycznych. Koncern chciał w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się w serwisie dezinformacji o listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Tymczasem sztab wyborczy Joe Bidena, kandydata Demokratów na stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, zarzucił Facebookowi, że oprócz nowych treści, błędnie usunął także tysiące materiałów promocyjnych wcześniej publikowanych i zaaprobowanych przez firmę. Jak poinformował serwis Politico, Biden miał na tym stracić ok. pół miliona dolarów.

Rob Flaherty, szef sztabu demokratów ds. cyfrowych, skrytykował platformę za to, że nie udzieliła "wyjaśnienia co do problemów, jakie dotknęły kampanię Bidena od momentu wprowadzenia nowych restrykcji". Flaherty wezwał także Facebooka do "podjęcia kroków w celu naprawienia sytuacji". Sztab Donalda Trumpa także przyznał, że część wcześniej publikowanych reklam została usunięta z serwisu. Republikanie nie odpowiedzieli jednak na pytania, czy materiały już wróciły na platformę - poinformowało Politico.

Facebook tłumaczy usunięcie reklam problemami technicznymi, które doprowadziły do tego, że z systemu usunięte zostały nie tylko nowe treści, ale także wcześniej opublikowane reklamy oraz część wiadomości kierowanych do wyborców. Firma przyznała, że problemy dotknęły zarówno sztab Bidena, jak i Trumpa.

"Zidentyfikowaliśmy kilka błędów, których wcześniej nie przewidzieliśmy i które dotknęły obie partie polityczne. Niektóre wynikały z problemów technicznych, inne z tego, że reklamodawcy nie zrozumieli naszych instrukcji odnośnie zmian w targetowaniu reklam. Wprowadziliśmy stosowne zmiany, żeby naprawić te luki i większość materiałów kampanijnych powinna ukazywać się już bez przeszkód" - napisał Facebook na blogu internetowym.