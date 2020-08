Facebook naciska na ustawę o przenośności danych; w tle postępowanie FTC

Facebook naciska na przyspieszenie prac nad ustawą o przenośności danych, która miałaby ułatwić użytkownikom przenoszenie danych z jednej platformy na inną. Na 22 września z kolei wysłuchanie Facebooka w tej sprawie zaplanowała Federalna Komisja Handlu.

Przenośność danych to - jak przypomina w piątek agencja Reutera - od pewnego czasu główny wątek, wokół którego ogniskuje się debata nt. wolności konkurencji na rynku nowych technologii w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W kwietniu Facebook zezwolił użytkownikom z USA i Kanady na przenoszenie zdjęć i nagrań wideo ze swojego serwisu społecznościowego do usługi Google Photos. To pierwsza decyzja tego rodzaju w historii koncernu i według Reutersa znak, że firma Marka Zuckerberga poważnie traktuje konieczność udzielenia odpowiedzi amerykańskim regulatorom i politykom, którzy od pewnego czasu uważnie przyglądają się praktykom rynkowym giganta i oskarżeniom zarzucającym mu, że tłumi konkurencyjność w segmencie usług internetowych.

Agencja przypomina, że Facebook wspiera prace nad legislacją regulującą kwestie przenośności danych, które obecnie toczą się w Kongresie USA. Nowe prawo zobowiąże wielkie firmy technologiczne do umożliwiania łatwego przenoszenia danych użytkowników usług internetowych z jednej platformy do innych. Według menedżera ds. prywatności i polityki publicznej Facebooka Bijana Madhaniego, "nowa ustawa to dobry pierwszy krok". W rozmowie z Reutersem przypomniał on, że Facebook chce również uzyskać od organów takich jak FTC wytyczne regulacyjne, które pomogą koncernowi rozwiązać kwestie dotyczące przenośności danych w swoich usługach tak, by działały one zgodnie z prawem.

Madhani sprecyzował, że firmie Marka Zuckerberga w sposób szczególny zależy na wyjaśnieniu tego, jakie dane powinny być objęte zasadą przenośności i kto jest odpowiedzialny za ich ochronę w chwili, gdy są przenoszone do innej usługi.

Przenośność danych to jeden z wymogów, które wobec wielkich firm technologicznych stwarza obecnie obowiązujące w Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). To również warunek wyszczególniony w akcie CCPA (California Consumer Protection Act), które władze stanowe Kalifornii uchwaliły celem wzmocnienia ochrony prywatności użytkowników usług cyfrowych, wzorując się przy tym na europejskim RODO.

Reuters przypomina, że w ramach starań o spełnienie wymogów dotyczących przenośności danych Facebook stworzył narzędzie do ich transferowania pomiędzy różnymi usługami w ramach tzw. Data Transfer Project, którego celem było stworzenie wspólnego rozwiązania gwarantującego przenośność danych pomiędzy największymi usługami na rynku, takimi jak te dostarczane przez m.in. Google, Microsoft i Apple, ale także Facebooka i Twittera.