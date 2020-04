Facebook odnotował najsłabszy kwartał od debiutu giełdowego

Facebook odnotował na początku roku najwolniejszy kwartalny wzrost od wejścia na giełdę - podał serwis ABC News, wskazując, że problemy związane z pandemią Covid-19 przekładają się m.in. na globalne spowolnienie rynku reklamy cyfrowej.

Koncern Marka Zuckerberga poinformował, iż w pierwszym kwartale tego roku zarobił 4,9 mld dolarów. To znaczący wzrost rok do roku (w pierwszym kwartale 2019 r. koncern informował o zarobkach 2,4 mld dol.). Przychody Facebooka wzrosły o 18 proc. do poziomu 17,7 mld dol.

Firma oznajmiła zarazem, że w ostatnich trzech tygodniach marca zaobserwował "znaczący spadek" cen i popytu na reklamy.

Przedstawiciele Facebooka odmówili ujawnienia swoich prognoz względem przychodów za drugi kwartał, jednakże podkreślili, że obserwowana obecnie sytuacja "sygnalizuje stabilizację".

W krajach, gdzie epidemia Covid-19 wywołała największe spustoszenie, Facebook odnotował 50 proc. wzrost użycia aplikacji do wymiany wiadomości prywatnych. Podwoiła się również liczba połączeń głosowych i wideo wykonywanych z użyciem usług koncernu, który zaznaczył jednak, że aplikacji komunikacyjnych w wielu przypadkach nie monetyzuje. Jednocześnie w regionach najbardziej dotkniętych pandemią osłabła działalność Facebooka w kluczowym segmencie reklamy.

W marcu z usług Facebooka korzystało 2,6 mld aktywnych w ciągu miesiąca użytkowników. To o 10 proc. więcej, niż rok temu - podało ABC News. Liczba osób aktywnych na Facebooku codziennie wzrosła w marcu o 11 proc. do poziomu 1,73 mld użytkowników. Koncern z Menlo Park przekazał, że ogółem 2,99 mld osób skorzystało w marcu z choć jednej jego aplikacji: Facebooka, Instagrama, Messengera lub WhatsAppa. To o 11 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Prezes Facebooka Mark Zuckerberg w rozmowie z analitykami stwierdził, że pandemia i związana z nią konieczność pozostawania w domu przez wiele osób przekłada się na szybsze przyjmowanie nowych trendów komunikacyjnych, takich jak wideorozmowy czy małe czaty grupowe. Jak podkreślił, transmisje wideo na żywo, które wcześniej były wykorzystywane do transmisji wydarzeń odbywających się w sferze pozawirtualnej, obecnie wykorzystywane są przez nauczycieli, sektor rozrywki i instytucje religijne. Obecnie z usług tego rodzaju korzysta ponad 800 mln osób dziennie - podał szef Facebooka.

Zuckerberg zaznaczył zarazem, że pandemia wywiera znaczący wpływ na Facebooka i wyraził swoje zaniepokojenie tym, że kryzys nią wywołany może potrwać dłużej, jeśli zniesienie wprowadzonych w wielu miejscach obostrzeń nastąpi zbyt szybko.

Obecnie 95 proc. pracowników Facebooka wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie.