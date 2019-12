Facebook odrzuca wniosek prokuratora generalnego USA dot. szyfrowania

Według menedżerów Facebooka wnioskowana przez prokuratora generalnego USA furtka dostępu do treści szyfrowanej komunikacji byłaby "prezentem dla przestępców, hakerów i represyjnych reżimów" - podało CNBC. To odpowiedź na październikowy list prokuratora USA Williama Barra.

Menadżerowie Will Cathcart i Stan Chudnovsky, odpowiedzialni odpowiednio za komunikatory WhatsApp i Messenger odpowiedzieli Barrowi, którym prosił o wstrzymanie prac nad zaszyfrowaniem komunikacji we wszystkich aplikacjach Facebooka aż do czasu opracowania furtki. Dostęp do treści szyfrowanej komunikacji rząd miałby wykorzystywać dla celów dochodzeniowych.

"To niemożliwe, by stworzyć furtkę jedynie w celach śledczych i nie oczekiwać, że zostanie ona odnaleziona i wykorzystana w innych celach. Prywatne wiadomości byłyby mniej zabezpieczone, a wygrani w tej sytuacji będą tylko ci, którzy chcą wykorzystać osłabione bezpieczeństwo. Nie możemy do tego dopuścić" - wskazano w dokumencie.

Dyrektorzy dodali, że tego typu furtka może doprowadzić do "fizycznej krzywdy" wyrządzonej użytkownikom platformy.

Pod listem otwartym Barra podpisali się również minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel i minister spraw wewnętrznych Australii Peter Dutton.

Plany wprowadzenia szyfrowania komunikacji we wszystkich swoich aplikacjach Facebook ogłosił wcześniej w tym roku.

Dziennik "Wall Street Journal" przypomniał, że list prokuratora generalnego USA do Facebooka wznawia długotrwały konflikt pomiędzy firmami technologicznymi a organami ścigania, który powstał wokół kwestii szyfrowania komunikacji. W 2016 roku ministerstwo sprawiedliwości zwróciło się z prośbą o dostęp do szyfrowanego telefonu iPhone należącego do sprawcy strzelaniny w San Bernardino w Kalifornii.

Producent iPhone'ów - firma Apple - odmówił spełnienia żądania resortu. Śledczy skorzystali natomiast z innych metod uzyskania dostępu do urządzenia, korzystając - według medialnych spekulacji - z pomocy firmy oferującej narzędzia hakerskie i szpiegowskie.