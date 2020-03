Facebook odsyła do domu moderatorów treści

Facebook tymczasowo zawiesił pracę współpracowników kontraktowych, odpowiedzialnych za moderowanie treści na serwisach społecznościowych firmy. Amerykański koncern zapewnił, że fake newsy i naruszające prawo wpisy nadal będą usuwane ze stron platformy.

Z powodu obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Facebook zdecydował się do odwołania odesłać do domu wszystkich współpracujących z firmą moderatorów treści. Większość z nich to pracownicy kontraktowi zatrudnieni przez zewnętrzne agencje, mający kontrolować, czy zamieszczane na serwisach FB treści nie naruszają polityki firmy oraz blokować i usuwać wpisy, które uznane zostaną za szkodliwe.

Facebook zapewnił, że wszyscy odesłani do domu współpracownicy otrzymają wynagrodzenie. Jednocześnie koncern podkreślił, że nie przestanie usuwać ze swoich stron fake newsów.

"Pomimo mniejszej liczby osób, przeprowadzających przegląd stron, nadal będziemy priorytetowo traktować treści niebezpieczne i naruszające prawo" - napisał Facebook w oświadczeniu. Firma dodała też, że w tej sytuacji będzie w silniejszym stopniu polegać na algorytmach wykrywających szkodliwe wpisy.

Facebook na swojej stronie zapowiedział też, że nadal zamierza walczyć z dezinformacją na temat Covid-19, w tym przedstawiać użytkownikom rzetelne informacje na temat epidemii i pochodzące tylko z oficjalnych źródeł, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Będzie też blokować treści, mające na celu wywołanie paniki wśród ludzi oraz reklamy fałszywie promujące niektóre produkty jako lekarstwo na koronawirusa. Firma tymczasowo zawiesiła również reklamy firm, handlujących maseczkami ochronnymi, a zaoferowała swoją przestrzeń reklamową WHO.