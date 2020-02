Facebook odwołuje konferencje F8

Facebook odwołał planowaną na maj doroczną konferencję dla programistów i przedsiębiorców F8. Firma tłumaczy decyzję obawami dotyczącymi choroby Covid-19 - podała agencja Reutera. Epidemia koronawirusa odbija się również na innych wydarzeniach branżowych.

Organizowana co roku przez firmę Marka Zuckerberga konferencja F8 dla deweloperów przyciąga ponad 5 tys. programistów i przedsiębiorców z całego świata. W tym roku F8 miała się odbyć w dniach 5-6 maja w San Jose w Kalifornii. Facebook zdecydował jednak o jej odwołaniu z powodu obaw związanych z rozprzestrzenianiem się choroby Covid-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa. Kierownictwo koncernu ogłosiło, że w zamian Facebook zorganizuje "szereg imprez lokalnych, filmów i treści streamowanych na żywo".

Rzecznik Facebooka przekazał Reuterowi, że firma tymczasowo zawiesiła wyjazdy służbowe pracowników do trzech spośród krajów, w których odnotowuje się obecnie najwięcej zakażeń koronawirusem: Chin kontynentalnych, Korei Południowej i Włoch. Już wcześniej koncern z Menlo Park przyznał też, że spodziewa się opóźnień w produkcji m.in. zestawów Oculus VR, które powstają w ChRL.

Własnej planowanej na maj konferencji dla projektantów nie zamierza na razie odwoływać Microsoft. Dostawca m.in. chmury Azure i systemu operacyjnego Windows przekazał, że wydarzenie Build nadal ma się odbyć w dniach 19-21 maja w Seattle. Koncern z Redmond poinformował zarazem, że "bezpieczeństwo pracowników jest głównym priorytetem firmy, więc będzie monitorował sytuację i podejmie decyzję w zależności od jej rozwoju".

Przedstawiciele Microsoftu nie pojawią się natomiast na konferencji dla producentów gier GDC planowanej na 16-18 marca w San Francisco. Firma zorganizuje w tym czasie jedynie wydarzenie online. Z tej samej imprezy wycofał się również Facebook.

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention) poinformowały, że w północnej Kalifornii potwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom przekazał, że władze stanowe monitorują ponad 8,4 tys. osób, które przyleciały do stanu, w którym jednak zaczyna brakować testów na obecnośc patogenu.

Nowy koronawirus powodujący chorobę Covid-19 rozprzestrzenił się już na ok. 50 krajów świata. W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi, a blisko 3 tys. zmarło. Większość przypadków śmiertelnych miała miejsce w Chinach, gdzie odnotowano pierwsze przypadki zachorowań.