Facebook oflaguje media kontrolowane przez obce rządy

Facebook zaczął oznaczać media finansowane lub współfinansowane przez obce rządy, w tym chiński, rosyjski oraz irański. Kalifornijski koncern zapowiedział też, że będzie blokować kierowane do amerykańskich użytkowników reklamy publikowane przez te organizacje.

Jak poinformował na swoim blogu internetowym koncern należący do Marka Zuckerberga, oznaczonych zostanie łącznie 200 organizacji informacyjnych, w tym: rosyjski Sputnik, irańska Press TV i chińska agencja prasowa Xinhua News. Facebook nie zamierza natomiast flagowywać amerykańskich mediów publicznych, tłumacząc, że nawet jeśli są one finansowane lub współfinansowane przez Waszyngton, to i tak mają zagwarantowaną niezależność redakcyjną.

Amerykańska platforma społecznościowa nie będzie również oznaczać mediów powiązanych lub należących do polityków lub partii politycznych. To - jak powiedział w rozmowie z agencją Reutera Nathaniel Gleicher, szef działu cyberbezpieczeństwa firmy - mogłoby doprowadzić do "niebezpiecznego przesuwania granic". "Chcemy zacząć od najbardziej krytycznych przypadków" - dodał przedstawiciel Facebooka.

Serwis poinformował, że nowe oznaczenia widoczne będą na globalnych profilach mediów na Facebooku, a w Stanach Zjednoczonych będą dodatkowo umieszczane przy postach publikowanych przez te organizacje na głównej stronie serwisu. Koncern zapowiedział także, iż latem zacznie blokować wszystkie przekazy reklamowe kierowane przez media finansowane przez obce rządy do amerykańskich użytkowników. W innych krajach tego typu reklamy zostaną natomiast specjalnie oznakowane.

Chiński minister spraw zagranicznych Geng Shuang powiedział w piątek podczas konferencji prasowej w Pekinie, że media społecznościowe takie jak Facebook nie powinny stwarzać utrudnień dla wybranych agencji informacyjnych. "Mamy nadzieję, że wspomniana platforma internetowa odłoży na bok podziały ideologiczne i utrzyma otwarte i tolerancyjne podejście wobec mediów ze wszystkich krajów" - powiedział Shuang.

Facebook już w ubiegłym roku przedstawił swoje plany flagowania mediów kontrolowanych przez obce rządy. Do decyzji przyczyniło się ujawnienie, że Rosja ingerowała w wygrane przez Donalda Trumpa wybory prezydenckie w USA w 2016 r., wykorzystując do tego m.in. media społecznościowe.

Facebook nie jest jedyną amerykańską firmą, która podjęła tego typu kroki. Należący do Google'a serwis wideo YouTube jeszcze w 2018 r. rozpoczął oznaczanie kanałów informacyjnych finansowanych przez rządy.