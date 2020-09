Facebook otwiera centrum informacji o klimacie i obiecuje redukcję emisji

Facebook uruchomił we wtorek centrum informacji o klimacie, gdzie użytkownicy otrzymają m.in. rzetelne dane na temat zmian klimatu, oraz zobowiązał się, że do 2030 r. zredukuje swoją emisję dwutlenku węgla do atmosfery oraz zainwestuje w odnawialne źródła energii.

Od wtorku z nowego centrum informacji naukowych o klimacie korzystać mogą internauci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Koncern zapowiada też, że usługa w przyszłości udostępniona zostanie także na innych rynkach.

Centrum informacji o klimacie przypomina to uruchomione w marcu przez Facebooka poświęcone pandemii COVID-19. Tutaj także funkcja wyświetla się na stronie głównej, a celem jest udzielanie użytkownikom rzetelnych informacji nt. zmian klimatu. W tym przypadku Facebook również współpracuje z oficjalnymi instytucjami naukowymi, w tym badaczami klimatu z ONZ czy amerykańską Narodową Służbą Oceaniczną i Atmosferyczną (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Facebook zobowiązał się także do redukcji emisji CO2 do atmosfery i zapowiedział, że do 2030 r. planuje osiągnąć tzw. neutralność węglową. W tym celu firma zamierza zwiększyć inwestycje w odnawialne źródła energii, a także zredukować emisje m.in. w ramach własnego łańcucha dostaw czy ograniczając podróże służbowe.

Z opublikowanego przez Facebooka raportu wynika, że począwszy od 2017 r., koncern co roku produkuje coraz mniej zanieczyszczeń. I tak, jeszcze w 2012 r. centra danych i biura należące do Facebooka wygenerowały ok. 616 tys. ton gazów cieplarnianych, a w ubiegłym roku liczba ta spadła do 251 tys. ton.

Facebook nie jest jedyną firmą technologiczną, która zapowiada działania na rzecz klimatu. Apple poinformował, że zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 r., a Amazon do 2040 r. Google już od 2007 r. stara się ograniczyć produkcję CO2; koncern zapowiedział też, że chce zostać pierwszą dużą firmą, która do 2030 r. przejdzie w 100 proc. na energię bezemisyjną. Z kolei Netflix zainwestował w odnawialne źródła energii, ale jak dotąd nie zdefiniował konkretnych celów związanych z redukcją zanieczyszczeń.