Facebook planuje zmianę nazwy

Facebook zamierza ogłosić wkrótce zmianę nazwy firmy - podał w środę branżowy portal The Verge. Zmiana będzie dotyczyć jedynie spółki, a nie portalu, ale ma zasygnalizować zwrot w polityce koncernu i odejście od skupienia na mediach społecznościowych.

Jak informuje The Verge, zmiana może zostać ogłoszona podczas corocznej firmowej konferencji Connect w następny czwartek, choć niewykluczone, że nastąpi to wcześniej.



Powodem decyzji ma być fakt, że firma - do której należy m.in. Instagram, komunikator WhatsApp oraz producent gogli wirtualnej rzeczywistości Oculus - nie chce kojarzyć się wyłącznie ze swoim flagowym produktem. Rebranding ma przypominać zmianę dokonaną przez Google, który zmienił nazwę swojego holdingu na Alphabet.

Wirtualna rzeczywistość

Fala krytyki