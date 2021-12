Facebook podkrada inżynierów Apple. Wysokie premie za lojalność

Apple zaoferował niektórym swoim inżynierom premie w postaci akcji, próbując powstrzymać ucieczkę specjalistów do Meta Platforms (dawniej Facebook Inc) - donosi Bloomberg. W ostatnich miesiącach firma technologiczna założona przez Marka Zuckerberga rekrutowała inżynierów producenta Iphone'ów z siedzibą Cupertino do swoich kluczowych projektów.