Facebook powołał do zarządu dwie nowe dyrektorki

Facebook przyjął do zarządu Tracey Travis, dotąd dyr. finansową w Estee Lauder, i Nancy Killefer, długoletnią dyr. wykonawczą w McKinsey & Co. Tym samym koncern znalazł się wśród 10 proc. najwyżej notowanych na giełdzie firm, gdzie 40 proc. kierownictwa stanowią kobiety.

Po tym jak Travis i Killefer dołączyły do 10-osobowego zarządu firmy, Facebook stał się jednym z niewielu koncernów z grupy S&P 500 (500 przedsiębiorstw najlepiej notowanych na giełdzie), gdzie liczba kobiet i mężczyzn w zarządzie jest zbliżona. Obok nich w skład ścisłego kierownictwa spółki zasiada jeszcze dyrektor operacyjna Facebooka Sheryl Sandberg oraz Peggy Alford z PayPal Holdings.

Włącznie z Travis w zarządzie firmy zasiadają dwie czarnoskóre kobiety.

Zmiany w kierownictwie Facebooka następują w okresie, kiedy koncern boryka się z zarzutami prawodawców, oskarżających koncern o nieuczciwe praktyki handlowe, w tym zachowania monopolistyczne oraz bezprawne wykorzystywanie danych personalnych użytkowników w celach reklamowych.

Krytycy firmy zauważają, że zarząd Facebooka ma niewielkie pole manewru jeśli chodzi o podejmowanie decyzji strategicznych, bo ostateczna decyzja pozostaje w rękach szefa spółki, Marka Zuckerberga. Nowym dyrektorkom wydaje się to jednak nie przeszkadzać.

"Kolejne lata prawdopodobnie ukształtują internet na następne pokolenia i mam nadzieję, że będę mogła przyczynić się do wysiłków Facebooka aby stać się siłą odpowiedzialną za dobro na świecie" - powiedziała dziennikarzom Bloomberga Nancy Killefer. Killefer odeszła z McKinsey w 2013 r. i pracowała w Departamencie Skarbu USA.

Również Tracey Travis, która ma być w Facebooku odpowiedzialna za sektor reklamy, oczekuje, że koncern "zmieni świat na lepsze".

Uchwalone w 2018 r. w Kalifornii przepisy o różnorodności zarządu nakazały firmom przyjęcie do 2019 r. do kierownictwa przynajmniej jednej kobiety pod karą do 100 tys. dolarów. Zgodnie z prawem stanowym do 2021 r. firmy z pięcioosobowym zarządem powinny mieć już przynajmniej dwie kobiety na stanowiskach dyrektorskich, a te z sześcioosobową radą - trzy. Od przyszłego roku kary za każde stanowisko, na którym powinna zasiadać kobieta, sięgać mają 300 tys. dolarów.

W grupie firm S&P 500 po raz pierwszy jedną czwartą zasiadających w zarządzie stanowią kobiety.