Facebook pozwał obywatela Turcji

Facebook skierował pozew przeciwko obywatelowi Turcji za nielegalne wykorzystanie danych 100 tys. użytkowników platformy Instagram i umieszczenie ich na bliźniaczo podobnych, podszywających się pod tę usługę stronach internetowych - informuje serwis Gizmodo.

Pozwany przez Facebooka mężczyzna był operatorem całej sieci stron internetowych, które naśladowały funkcjonowanie należącego do koncernu Marka Zuckerberga Instagrama.

Wejście firmy na drogę sądową według serwisu świadczy o tym, że Facebook poważnie traktuje swoją deklarację o ściganiu osób naruszających w rażący sposób regulamin platformy.

Według Facebooka Ensar Sahinturk z użyciem zautomatyzowanych skryptów najpierw zgromadził zdjęcia profilowe, fotografie oraz nagrania wideo ze 100 tys. kont na Instagramie bez pozwolenia ich właścicieli, a następnie wykorzystał te dane do wypełnienia własnych stron internetowych o nazwach często bardzo zbliżonych do Instagrama. Facebook poinformował, iż o istnieniu sieci fałszywych witryn dowiedział się w listopadzie ubiegłego roku. Co najmniej jedna ze stron miała jednak istnieć od sierpnia 2017 r. W przesłanym mediom oświadczeniu rzecznik Facebooka podał, że strony Sahinturka cieszyły się dużym ruchem, jednakże nie podano szczegółów dotyczących ich liczby użytkowników.

Dyrektor Facebooka ds. procedur związanych z naruszeniami Jessica Romero w poście na blogu firmowym wyjaśniła, że Sahinturk przed skierowaniem sprawy na drogę sądową otrzymał od Facebooka wezwanie do zaprzestania swoich działań. Zablokowano również konta mężczyzny w głównym serwisie społecznościowym koncernu oraz na Instagramie.

"Masowe gromadzenie danych narusza prywatność użytkowników i możliwość kontrolowania przez nich tego, co dzieje się z informacjami na ich temat. Nasze zasady tego zabraniają" - napisała Romero. "Ta sprawa stanowi ostatni przykład naszego działania skierowanego przeciwko tym, którzy na masową skalę gromadzą dane użytkowników i dowód na nasze zaangażowanie w ochronę społeczności, zasad i egzekwowania odpowiedzialności od osób dokonujących nadużyć w naszych usługach" - dodała.