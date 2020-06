Facebook pozwoli na blokowanie reklam politycznych

Szef koncernu Mark Zuckerberg zapowiedział, że od środy serwis umożliwi niektórym użytkownikom blokowanie reklam politycznych. Usługa dostępna będzie najpierw w Stanach Zjednoczonych, ale firma chce ją wprowadzić także na innych rynkach.

W oświadczeniu opublikowanym w dzienniku "USA Today", Mark Zuckerberg napisał, że Facebook umożliwi użytkownikom zablokowanie wszystkich przekazów politycznych, w tym reklam wyborczych czy treści promujących kandydatów przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA.

"Tym, którzy już się zdecydowali, na kogo zagłosują i chcą tylko, żeby już było po wyborach, chcę powiedzieć: słyszymy was. Dlatego dajemy wam możliwość wyłączenia reklam politycznych. Nadal jednak przypomnimy wam o głosowaniu" - napisał szef koncernu.

Internauci będą mogli zablokować wszystkie treści oznaczone jako "sponsorowane przez...", gdzie wymieniona jest partia, sztab lub organizacja polityczna. Jeśli użytkownik natknie się w serwisie na niechcianą reklamę tego typu, będzie mógł kliknąć na materiał i zaznaczyć opcję wyłączenia zarówno tego przekazu, jak i wszystkich podobnych materiałów w przyszłości. Użytkownicy mogą również wejść w ustawienia serwisu na Facebooku oraz Instagramie i tam zablokować reklamy polityczne. Jeśli pomimo blokady, treści nadal będą wyświetlane, użytkownik będzie mógł to zgłosić do serwisu.

Zuckerberg zapowiedział również, że Facebook ma zamiar pomóc mieszkańcom USA w zarejestrowaniu się na listę wyborców za pośrednictwem uruchomionego przez koncern Centrum Informacji Wyborczej. Link do centrum wyświetlany będzie na głównej stronie serwisu, a internauci będą mogli tam znaleźć informacje m.in. o tym, jak głosować, do kiedy należy się zarejestrować oraz jak zagłosować korespondencyjnie. Strona zawierać będzie również oficjalne informacje ze strony komisji wyborczych. Facebook ma nadzieję, że w ten sposób uda mu się dotrzeć do 160 mln wyborców.

"Wierzę, że Facebook jest odpowiedzialny za to, żeby aktywnie wspierać wyborców oraz przekazywać im rzetelnie informacje" - napisał Zuckerberg z oświadczeniu.