Facebook pozywa obywateli Chin i zarzuca im zorganizowaną cyberprzestępczość

Facebook pozwał dwóch obywateli Chin i zarzucił im udział w zorganizowanej cyberprzestępczości. Mężczyźni mieli przejmować konta do obsługi reklam należące do innych użytkowników i wykorzystywać ich dane finansowe do promocji fałszywych produktów.

Koncern Marka Zuckerberga utrzymuje, że programista Chen Xiao Cong i dyrektor marketingu jednej z chińskich firm technologicznych Huang Tao współpracowali razem od 2016 roku w ramach kampanii hakerskiej, w której udział brała także firma ILikeAds z siedzibą w Hongkongu. Cyberprzestępcy mieli przejmować konta reklamowe należące do innych użytkowników Facebooka i defraudować ich środki finansowe na promocję fałszywych produktów takich jak tabletki na potencję czy spadek wagi, a także podróbki towarów znanych marek. Dodatkowo, przedstawiciele Facebooka poinformowali, iż zapłacili ofiarom działalności hakerów już ponad 4 mln dolarów odszkodowania za poniesione straty.

Serwis Cnet pisze, że w dokumentach sądowych wypełnionych przez Facebooka zawarto informację o tym, jakoby Cong miał tworzyć złośliwe oprogramowanie, które później było rozpowszechniane na forach internetowych jako element rozszerzenia dla przeglądarek. Mężczyzna miał oferować twórcom rozszerzeń pieniądze za włączenie wirusa w kod ich produktów i pisał, że "potrzebuje dużo instalacji w USA".

Złośliwy kod zawarty w rozszerzeniach miał wykradać dane do logowania na Facebooku od ofiar i wyłączać powiadomienia bezpieczeństwa na ich kontach, a także analizować ich aktywność pod kątem korzystania z modułów do obsługi reklam oraz zbierać informacje o tym, jak dużo na taką aktywność przeznaczano.

Facebook poinformował, że od kwietnia skontaktował się z setkami tysięcy osób, które miały paść ofiarami działalności hakerów. Według koncernu, kwota zdefraudowana przez cyberprzestępców od 2016 do 2019 roku przekracza obecnie 4 mln dolarów.