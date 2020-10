Facebook przygotowuje się na możliwe niepokoje po wyborach w USA i wprowadza nowe narzędzia, które mogą m.in. spowalniać tempo rozprzestrzeniania się niektórych postów i wpływać na to, co użytkownicy widzą w swoich strumieniach aktualności.

Narzędzia, które mają wykorzystywać w swojej pracy po wyborach zespoły odpowiedzialne za moderację treści Facebooka, będą stosowane wewnętrznie i przeznaczone do użytku tylko w krajach określonych jako regiony "objęte ryzykiem" - twierdzą źródła dziennika "Wall Street Journal", który jako pierwszy napisał o sprawie.

Facebook planuje wdrożenie środków, które będą mogły służyć do ograniczenia rozpowszechniania niektórych treści - donosi gazeta. Firma Marka Zuckerberga zdecydowała się również na obniżenie progu, od którego zespoły moderacji zaczynają podejmować działania względem treści mogących np. zachęcać do przemocy. Wcześniej narzędzia, które Facebook planuje wykorzystać w związku z możliwymi konfliktami po wyborach prezydenckich, jakie zaplanowano na 3 listopada w USA, były stosowane m.in. w Birmie i na Sri Lance.

Środki, po jakie w przypadku wystąpienia niepokojów po wyborach może sięgnąć Facebook, mogą wpłynąć na to, co w największym serwisie społecznościowym na świecie widzą dziesiątki milionów Amerykanów - zwraca uwagę "WSJ", powołując się na argumentację swoich rozmówców. Źródła gazety twierdzą, że oprócz pozytywnego aspektu ich wykorzystania możliwe jest jednak działanie niepożądane, polegające m.in. na ograniczeniu normalnej dyskusji politycznej na Facebooku, co spotyka się z dezaprobatą wśród niektórych pracowników koncernu.

Rzecznik Facebooka Andy Stone oświadczył, iż firma "spędziła lata budując środowisko dla bezpieczniejszych wyborów". Jak podkreślił, Facebook "wyciągnął wnioski z poprzednich wyborów, zatrudnił ekspertów i stworzył nowe zespoły dysponujące doświadczeniem w różnych obszarach po to, by przygotować się na różne scenariusze".

"Wall Street Journal" przypomina, że portal Marka Zuckerberga jest obecnie krytykowany z obu stron politycznej barykady w USA, a jakiekolwiek szeroko zakrojone wysiłki zmierzające do regulacji treści na portalu mogą sprowokować kolejną falę sprzeciwu wobec praktyk koncernu. Wcześniej w tym miesiącu serwis był krytykowany m.in. przez Republikanów, a także prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z decyzją o spowolnieniu rozpowszechniania treści z dziennika "New York Times" związanych z tematyką możliwych nadużyć popełnianych przez syna rywala Trumpa w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Firma uzasadniła swoją decyzję o moderacji treści chęcią ochrony procesów wyborczych w USA przed niepożądanym wpływem na ich przebieg.