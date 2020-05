Facebook rozważa przejście na stałą pracę zdalną, obniżenie pensji

Szef Facebooka Mark Zuckerberg poinformował, że koncern rozważa umożliwienie niektórym zatrudnionym pracy zdalnej już na stale. Miałoby się to jednak wiązać z uzależnieniem pensji pracowników od miejsca ich zamieszkania, przez co mogłyby zostać obniżone.

O planach firmy Mark Zuckerberg poinformował podczas wirtualnego spotkania z pracownikami streamowanego na żywo na stronie Facebooka. Jak dodał, spodziewa się, że za 10 lat już ponad połowa z 48 tys. załogi koncernu będzie na stałe pracować z domu.

"To jasne, że Covid-19 zmienił bardzo dużo w naszym życiu, także w sposobie w jaki większość z nas pracuje. Teraz, kiedy kryzys powoli dobiega końca, spodziewam się, że praca zdalna będzie coraz popularniejszym rozwiązaniem" - powiedział Zuckerberg.

Możliwość pracy z domu otrzymają ci zatrudnieni, których obowiązki umożliwiają taką formę pracy. Jako pierwsi taką ofertę otrzymają osoby nowo zatrudnione, zwłaszcza inżynierowie. Później o zgodę na pracę zdalną starać się będą mogły również osoby o dłuższym stażu pracy, pod warunkiem, że ich dotychczasowe wyniki zostały dobrze ocenione przez kierownictwo.

Facebook zapowiedział jednak zarazem, że od stycznia uposażenie osób pracujących z domu zostanie dostosowane do kosztów życia w miejscu zamieszkania. W praktyce oznacza to, że w przypadku osób mieszkających w "tańszych" stanach USA pensja będzie mogła zostać obniżona. Koncern będzie również monitorował, czy podwładny faktycznie mieszka tam, gdzie zadeklarował, np. sprawdzając dane logowania do systemu.

W ubiegłych tygodniach należące do Jacka Dorseya firmy Twitter i Square poinformowały, że pozwolą swoim podwładnym pracować z domu już na stałe. Google i Visa jak dotąd przedłużyły możliwość pracy zdalnej do końca tego roku.

Większość pracowników firm technologicznych zostało oddelegowanych do pracy z domu w marcu z powodu pandemii Covid-19.