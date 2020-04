Facebook udostępni funkcję pomocy społecznościowej w czasie Covid-19

Facebook w najbliższych tygodniach udostępni globalnie swoją funkcje pomocy społecznościowej. Umożliwi to użytkownikom serwisu korzystanie lub oferowanie pomocy innym członkom społeczności dotkniętym przez pandemię Covid-19 - poinformował amerykański koncern.

Dzięki nowej zakładce Pomoc społecznościowa Covid-19, użytkownicy Facebooka będą mogli skontaktować się z innymi członkami społeczności, poprosić ich o pomoc lub zaoferować wsparcie tym, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa.

W praktyce użytkownicy będą mogli odpowiedzieć na wpis lub komentarz osoby proszącej lub oferującej pomoc - zarówno na stronie serwisu, jak i w prywatnej wiadomości. Zamieszczone treści będzie można również przesyłać dalej i w ten sposób udostępnić je szerszej publiczności.

Za pośrednictwem zakładki możliwe będzie również przekazywanie funduszy na akcje dobroczynne lub organizacje pozarządowe walczące ze skutkami kryzysu wywołanego przez Covid-19. Ponadto, firma Marka Zuckerberga zapowiedziała, że zamierza zaangażować do współpracy lokalnych przedsiębiorców, chętnych do pomocy potrzebującym.

Po raz pierwszy funkcjonalność uruchomiona została przez Facebooka w 2017 r. i od tej pory udostępniana była użytkownikom w sytuacjach kryzysowych, jak m.in. klęski żywiołowe, katastrofy czy ataki terrorystyczne. Nigdy wcześniej jednak nie została udostępniona na skalę światową ani w sytuacji pandemii.

Zanim koncern zdecydował się na ten ruch, funkcja została najpierw przetestowana wśród użytkowników z kilku amerykańskich miast. Ich mieszkańcy prosili m.in. o pomoc w pozyskaniu brakujących maseczek dla szpitali lub apelowali do wolontariuszy o wsparcie w dostarczaniu żywności. Niektórzy oferowali swoją pomoc np. w przygotowaniu darmowych posiłków dla potrzebujących lub w organizowaniu wirtualnych zajęć, w tym gimnastycznych, dla użytkowników uwięzionych w domach.

Jako pierwsi z funkcji pomocy społecznościowej skorzystać będą mogli mieszkańcy pięciu państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii i Australii. Facebook zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni funkcjonalność zostanie jednak udostępniona także w innych krajach.

Zakładkę będzie można znaleźć na stronie Centrum Informacyjnego Facebooka ws. Covid-19, które działa już w ponad 30 państwach. Uruchomione ono zostało w marcu we współpracy z oficjalnymi organizacjami zdrowia, w tym WHO, i udostępnia użytkownikom rzetelne informacje dotyczące pandemii. Jak poinformował Facebook, z tej usługi skorzystało już ponad miliard użytkowników, a 100 mln za jej pośrednictwem przeszło na strony źródłowe należące np. do organizacji zdrowia.

Niedawno podobna funkcjonalność o nazwie Help Map udostępniona została przez rywalizujący z Facebookiem serwis społecznościowy Nextdoor. Umożliwia ona użytkownikom m.in. wpisanie się na wirtualną listę osób potrzebujących pomocy lub chętnych do jej udzielenia. Jak jednak oceniają eksperci, Help Map nie zyskała jak dotąd większej popularności wśród internautów.