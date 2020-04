Facebook udostępnił funkcję pomocy społecznościowej

Od czwartku także w Polsce dostępna jest funkcja pomocy społecznościowej Facebooka (Community Help). Za jej pośrednictwem użytkownicy serwisu mogą prosić o pomoc lub oferować ją innym członkom społeczności dotkniętym przez pandemię Covid-19.

Facebook rozpoczął 31 marca globalne wdrażanie funkcji stosowanej wcześniej m.in. w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi. W czwartek udostępniona ona została także polskim użytkownikom.

Dzięki Community Help korzystający z serwisu Marka Zuckerberga mogą nawiązać kontakt z innymi członkami społeczności, poprosić ich o pomoc lub zaoferować wsparcie tym, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Może to być dowolna forma pomocy, np. zakupy dla starszych sąsiadów lub wolontariat przy dystrybucji żywności. Za pośrednictwem zakładki można także przekazywać datki na rzecz fundacji charytatywnych walczących ze skutkami kryzysu wywołanego przez Covid-19.

W praktyce użytkownicy mogą odpowiedzieć na wpis lub komentarz osoby proszącej lub oferującej pomoc - zarówno na stronie serwisu, jak i w prywatnej wiadomości. Zamieszczone treści można również przesyłać dalej i w ten sposób udostępnić je szerszej publiczności.

Community Help bazuje na istniejących narzędziach reagowania kryzysowego na Facebooku mających na celu ułatwienie ludziom podejmowania działań i uzyskiwania pomocy w nagłej potrzebie. Po raz pierwszy funkcjonalność uruchomiona została przez Facebooka w 2016 r. i od tej pory udostępniana była użytkownikom w sytuacjach kryzysowych, jak m.in. klęski żywiołowe, katastrofy czy ataki terrorystyczne. To jednak pierwszy przypadek wykorzystania pomocy społecznościowej w obliczu kryzysu zdrowotnego i na skalę globalną.

Zanim koncern z Menlo Park zdecydował się na ten ruch, funkcja została najpierw przetestowana wśród użytkowników z kilku amerykańskich miast. Ich mieszkańcy prosili m.in. o pomoc w pozyskaniu brakujących maseczek dla szpitali lub apelowali do wolontariuszy o wsparcie w dostarczaniu żywności. Niektórzy oferowali swoją pomoc np. w przygotowaniu darmowych posiłków dla potrzebujących lub w organizowaniu wirtualnych zajęć, w tym gimnastycznych, dla użytkowników uwięzionych w domach.

Dostęp do Community Help można uzyskać odwiedzając stronę: facebook.com/covidsupport lub za pośrednictwem centrum informacji o koronawirusie SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego chorobie Covid-19.



Centrum działa już w ponad 30 państwach; uruchomione zostało w marcu we współpracy z oficjalnymi organizacjami zdrowia, w tym WHO, i udostępnia użytkownikom rzetelne informacje dotyczące pandemii. Jak poinformował Facebook, z tej usługi skorzystało już ponad miliard użytkowników, a 100 mln za jej pośrednictwem przeszło na strony źródłowe należące np. do organizacji zdrowia.