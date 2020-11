Facebook ujawnia liczby dotyczące mowy nienawiści w serwisie

Amerykański serwis społecznościowy po raz pierwszy ujawnił dane dotyczące rozpowszechniania na jego platformach mowy nienawiści. Z przedstawionego przez koncern raportu wynika, że w trzecim kwartale tego roku 10-11 na 10 tys. wpisów zawierało tego rodzaju treści.

To pierwszy opublikowany przez Facebooka raport dotyczący mowy nienawiści. Wynika z niego, że w trzecim kwartale tego roku serwis podjął działania wobec 22,1 mln wpisów zawierających mowę nienawiści (wobec 22,5 mln w poprzednim kwartale), z czego 95 proc. z nich zostało wyłapanych przez zatrudnionych przez firmę moderatorów treści. Z danych koncernu wynika, że na każde 10 tys. weryfikowanych wpisów, 10 do 11 zawiera mowę nienawiści. Działania podjęte wobec tego rodzaju wpisów przez moderatorów Facebooka to: usuwanie wpisów, oflagowywanie ich notą ostrzegawczą, dezaktywowanie kont ich autorów lub, w ostateczności, przekazywanie danych służbom bezpieczeństwa.

Koncern ponadto poinformował, że w trzecim kwartale roku usunął ze strony Facebooka 19,2 mln materiałów zawierających drastyczne i brutalne treści; w drugim kwartale tego typu materiałów było 15 mln. Platforma podjęła również działania wobec 4 mln zawierających przemoc zdjęć na Instagramie. Ponadto od 1 marca do 3 listopada, czyli do dnia wyborów prezydenckich w USA, serwis usunął w USA 265 tys. wpisów z Facebooka i Instagrama za próbę ingerencji w wybory. W październiku Facebook zaktualizował też swoją politykę dotyczącą mowy nienawiści i zakazał publikowania treści zaprzeczających lub trywializujących Holokaust.

Co prawda koncern zapewnia, że dzięki inwestycji w technologię AI wychwytującą treści naruszające zasady serwisu jest w stanie skuteczniej wyłapywać szkodliwe treści, zanim jeszcze zostaną one zgłoszone przez użytkowników lub zewnętrzne instytucje, nadal jednak boryka się krytyką dotyczącą dopuszczania w serwisach mowy nienawiści i dezinformacji. Zarzuty te nasiliły się zwłaszcza w okresie listopadowych wyborów prezydenckich w USA, a na początku tego tygodnia szefowie Facebooka Mark Zuckerberg oraz Twittera, Jack Dorsey, byli nawet w tej sprawie przesłuchiwani przed senacką komisją sprawiedliwości.

Z kolei jeszcze w lipcu organizacje obywatelskie zaapelowały do przedsiębiorców o bojkot Facebooka w proteście przeciwko niewystarczającej moderacji treści - dołączyło do niego ponad 1 tys. światowych firm, które tymczasowo wycofały reklamy z platformy. Koncern zgodził się publikować dane dotyczące rozpowszechniania się w serwisie mowy nienawiści oraz zobowiązał się poddać niezależnemu audytowi odnośnie skuteczności podejmowanych przez siebie działań. Wyniki kontroli mają być znane w przyszłym roku.