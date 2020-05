Facebook ujawnił częściowy skład nowej rady nadzorczej

Facebook ujawnił pierwsze nazwiska członków nowej niezależnej rady nadzorczej. Ma ona decydować, jakie treści powinny być usuwane z należących do koncernu platform, będzie mogła też unieważniać decyzje podjęte w tej sprawie przez szefa FB, Marka Zuckerberga.

Amerykański koncern ujawnił pierwsze 20 nazwisk członków nowej rady nadzorczej firmy, określanej przez media "Sądem Najwyższych" Facebooka.

Wśród nich znalazły się takie osobistości, jak była premier Danii Helle Thorning-Schmidt, były amerykański sędzia federalny i ekspert ds. wolności religijnej Michael McConnell, a także jemeńska aktywistka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Tawakkol Karm.

Chociaż Facebook podkreślił, że "członkowie rady mieszkali łącznie w 27 krajach świata i mówią 29 językami", jedną czwartą grupy stanowią Amerykanie. Także dwóch z czterech członków zarządu rady pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Facebook ma swoją siedzibę.

Rada, w której pełnym składzie zasiadać ma łącznie 40 osób, decydować będzie o tym, jakie treści powinny być dopuszczalne na Facebooku i Instagramie. Będzie mogła również zmieniać decyzje wydane w tej kwestii przez szefa koncernu Marka Zuckerberga. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa rada nadzorcza zajmować się będzie głównie treściami kontrowersyjnymi, tj. materiałami zawierającymi mowę nienawiści lub wpisami agresywnymi i zagrażającymi bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

Facebook niejednokrotnie spotykał się z krytyką sposobów moderowania treści na swoich platformach. Koncernowi Marka Zuckerberga zarzucano m.in. bezpodstawne zablokowanie zdjęcia autorstwa Nicka Uta przedstawiającego nagą wietnamską dziewczynkę poparzoną napalmem przy jednoczesnym dopuszczaniu nienawistnych wpisów wymierzonych przeciwko mniejszości Rohingya w Birmie.

Rada nadzorcza będzie mogła wydawać również decyzje dotyczące publikowanych przez Facebooka reklam lub działających na platformach grup, a także przekazywać zarządowi koncernu rekomendacje odnośnie polityki firmy, bazując na rozwiązaniach dotyczących konkretnych spraw. Koncern będzie zobowiązany wprowadzać jej zalecenia w ciągu 90 dni. W wyjątkowych przypadkach Facebook będzie mógł poprosić o przedłużenie tego terminu o kolejnych 30 dni.

Nowy organ ma rozpocząć pracę bezzwłocznie. Facebook spodziewa się, że rada wyda pierwsze decyzje latem. Na początku grupa zająć ma się sprawami dotyczącymi materiałów, które zostały już usunięte ze stron. Firma szacuje, że pod obrady trafi kilkanaście najbardziej kontrowersyjnych przypadków. Koncern przeznaczył na działanie rady 130 mln dolarów, które rozdysponowane zostaną w okresie sześciu lat.

"Nie pracujemy dla Facebooka, raczej próbujemy wywrzeć na firmę nacisk, żeby poprawiła swoją politykę i procedury, tak by lepiej przestrzegać praw człowieka. Nie jestem aż tak naiwny, żeby uważać, że będzie to łatwa praca" - powiedział agencji Reutera jeden z członków rady, Nicolas Suzor.

Tymczasem krytycy zastanawiają się, na ile nowa rada nadzorcza faktycznie będzie miała moc decyzyjną. Podkreślają, że mimo deklarowanej niezależności nadal będzie to instytucja w pełni opłacana przez Facebooka. Także jej członkowie typowani są przez zarząd częściowo powołany przez firmę. Komentatorzy przestrzegają, że nawet jeśli rada będzie mogła unieważnić którąś z decyzji Zuckerberga, to i tak nie oznacza to, że będzie procedować zupełnie niezależnie od woli koncernu.