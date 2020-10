Facebook uruchomi internetowe centrum zdrowia psychicznego

Facebook uruchomi internetowe centrum wsparcia psychicznego, gdzie użytkownicy otrzymają m.in. porady psychologiczne i kontakty do specjalistów. Platforma pomóc ma przede wszystkim osobom borykającym się m.in. ze stresem i obniżeniem nastroju podczas pandemii.

Koncern poinformował o swoich planach we wpisie na internetowym blogu firmy. Nowopowstałe centrum zdrowia psychicznego Emotional Health zawierać ma zarówno porady ekspertów i informacje zdrowotne pochodzące z oficjalnych źródeł, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i kontakty do lokalnych ośrodków zdrowia psychicznego w miejscu, z którego loguje się internauta. Centrum dostępne będzie za pośrednictwem głównej platformy Facebooka oraz innych aplikacji należących do firmy Marka Zuckerberga, takich jak komunikator WhatsApp i serwis Instagram. Usługa uruchomiona zostanie we wszystkich krajach, w których działa spółka.

Facebook już teraz udostępnia w swoich serwisach także inne funkcjonalności związane ze wsparciem zdrowia psychicznego. Na platformie WhatsApp uruchomiona została już usługa WHO Health Alert, gdzie użytkownicy otrzymać mogą porady dotyczące tego, jak zredukować stres. Z kolei zespół komunikatora Messenger wspólnie z WHO zaprojektował etykiety, które ułatwić mają użytkownikom rozmowy dotyczące zdrowia psychicznego. W aplikacji udostępniony został także link do organizacji Crisis Text Line zapewniającej poufną interwencję kryzysową za pośrednictwem wiadomości SMS. Z kolei na Instagramie uruchomiono nowe poradniki dotyczące samopoczucia psychicznego skierowane do różnych grup odbiorców, w tym nastolatków.

Badania wykazały, że podczas pandemii COVID-19 w społeczeństwie nasiliły się zaburzenia lękowe i depresyjne, wzrósł też poziom stresu.