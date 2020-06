Facebook usunął 190 kont wzywających do przemocy na tle rasowym w trwających na całym świecie protestach przeciw dyskryminacji. Profile powiązane były z grupami głoszącymi tezę o supremacji białej rasy Proud Boys i American Guard - podała agencja Associated Press.

Facebook potwierdził informacje agencji AP i poinformował, że usunięte konta były wykorzystywane do planowania działań podżegających do przemocy podczas protestów przeciwko brutalności policji, niekiedy zachęcając do uczestnictwa w nich osób uzbrojonych.

Obie organizacje promujące ideę supremacji białej rasy - Proud Boys i American Guard - są usunięte z Facebooka i nie mogą umieszczać na tym portalu swoich treści. Osoby z nimi powiązane często jednak tworzą zapasowe konta w tej sieci społecznościowej, by w razie usunięcia głównego profilu móc dalej rozpowszechniać nienawistne materiały. Tego rodzaju konta znalazły się w grupie usuniętych przez Facebooka 190 profili, które zostały zidentyfikowane jako należące do członków naruszających regulamin platformy organizacji.

Biały nacjonalizm i idea supremacji białej rasy zostały zakazane na Facebooku w marcu 2019 roku, kilka dni po zamachu w nowozelandzkiej miejscowości Christchurch, który sprawca strzelaniny transmitował na żywo na tym portalu.