Facebook usunął sieć kont związanych z rosyjską dezinformacją

Facebook usunął trzy sieci dezinformacji powiązane z rosyjskimi służbami, które mogłyby podejmować próby ingerowania w listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej koncern Marka Zuckerberga usunął ponad 150 fałszywych kont z Chin.

Według Facebooka usunięte sieci dezinformacji powiązane są z rosyjskimi służbami specjalnymi, w tym wojskowymi i wywiadu, oraz tzw. Internetową Agencją Badawczą (IRA), rosyjską "fabryką trolli", która miała aktywnie ingerować w wybory prezydenckie w 2016 r.

Jak poinformował Facebook, żadna z usuniętych sieci nie miała dużego zasięgu - jedna z nich posiadała jedynie 214 obserwatorów i koncentrowała się głównie na wydarzeniach w Syrii i Ukrainie, inna odsyłała użytkowników na stronę fałszywego think tanku i zachęcała dziennikarzy freelancerów do współpracy z nim. Serwis Marka Zuckerberga zapowiedział jednak, że chce zawczasu dezaktywować infrastrukturę, która mogłaby posłużyć szerzeniu dezinformacji w trakcie listopadowych wyborów prezydenckich w USA, w tym do prób promowania określonych kandydatów lub podważania uczciwości wyborów.

"Nie zauważyliśmy ze strony tych sieci prób bezpośredniego wpływania na tegoroczne wybory. Ponieważ jednak powiązane są ze środowiskami, które ingerowały w głosowanie w 2016 r., m.in. odpowiadały za wyciek maili Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej, chcemy działać" - powiedział dziennikowi "The New York Times" Nathaniel Gleicher, odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa Facebooka.

Działania Facebooka nastąpiły krótko po tym, jak Amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) wraz z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) wydały oficjalne ostrzeżenie przed dezinformacją i cyberatakami, których nasilenie stanowi szczególne zagrożenie przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. Agencje ostrzegły przede wszystkim przed działaniami ze strony Rosji.

Wcześniej w tym tygodniu Facebook poinformował, że usunął sieć fałszywych kont powiązanych z chińską dezinformacją, która próbowały ingerować w politykę w Stanach Zjednoczonych oraz Filipinach.