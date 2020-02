Facebook, YouTube, Twitter ostrzegają Clearview

Facebook, YouTube, Twitter oraz firma z branży płatności cyfrowych Venmo domagają się od start-upu Clearview tworzącego oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, aby przestał wykorzystywać zdjęcia użytkowników usług tych koncernów - podaje serwis ABC News.

"Masowe gromadzenie danych na temat naszych użytkowników (przez inne firmy - red.) stoi w sprzeczności z naszymi zasadami" - oświadczył rzecznik Facebooka, wzywając Clearview do zaprzestania pobierania zdjęć osób korzystających z głównej usługi koncernu, jaką jest serwis społecznościowy oraz z aplikacji Instagram.

Clearview to firma, która wzbudziła kontrowersje po styczniowych publikacjach dziennika "New York Times" i serwisu BuzzFeed ujawniających, że start-up zajmujący się dostarczaniem narzędzi rozpoznawania twarzy współpracuje z organami ścigania, a także na masową skalę gromadzi zdjęcia użytkowników popularnych platform internetowych.

Należąca do PayPala firma Venmo oraz będąca własnością Google'a platforma YouTube skierowały do Clearview listy z żądaniem zaprzestania niezgodnych z ich zasadami praktyk.

W styczniu podobne żądanie do firmy wystosował serwis społecznościowy Twitter, a należąca do Microsoftu platforma LinkedIn zapowiedziała, iż rozważa przyłączenie się do apeli pozostałych firm.

Szef spółki Clearview Hoan Ton-That w rozmowie ze stacją telewizyjną CBS oświadczył wcześniej, iż prawo do pobierania publicznie dostępnych zdjęć przysługuje mu na mocy pierwszej poprawki do konstytucji USA. "Sposób, w jaki zbudowaliśmy nasz system, pozwala jedynie na pobieranie i indeksowanie publicznie dostępnych informacji" - powiedział.

W rozmowie ze stacją przyznał też, iż jego firma współpracuje z organami ścigania, zaznaczył jednak, iż technologia opracowana przez Clearview służy jedynie do identyfikacji potencjalnych przestępców.