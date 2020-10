Facebook zaliczył Polskę do krajów potencjalnie groźnych dla osób LGBT+

Z okazji "Dnia Wyjścia z Szafy" Facebook przygotował m.in. pakiet obrazków wspierających społeczność LGBT+. Nowy produkt nie został jednak udostępniony globalnie. Zabrakło go m.in. w Polsce, Rosji i krajach muzułmańskich, które koncern uznał za potencjalnie groźne dla mniejszości.

Tzw. Dzień Wyjścia z Szafy (ang. Coming Out Day) odnosi się do okazji, jaką jest samodzielne ujawnienie swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej przed innymi, np. rodziną lub znajomymi. Na tę okoliczność Facebook wspólnie z organizacjami pozarząządowymi przygotował szereg nowych funkcjonalności, w tym: poradniki dla osób LGBT+, animowane tęczowe logo Facebooka z hasztagiem #ComingOut2020 oraz pakiet naklejek wspierających społeczność. Użytkownicy mogą korzystać z obrazków, wstawiając je np. przy wpisach na swojej stronie, w komentarzach pod postami lub przesyłając je w komunikatorze Messenger.

Internauci szybko zauważyli jednak, że produkt nie został udostępniony we wszystkich krajach, w których działa platforma. Facebook przyznał w jednym z komentarzy na stronie, że to celowe działanie. "Chcąc chronić osoby LGBT+ żyjące w miejscach, w których mogłyby one stać się celem ataków lub znaleźć się w niebezpieczeństwie, postanowiliśmy ograniczyć wdrażanie naklejek w niektórych krajach" - tłumaczył koncern. Na liście podanej przez przedstawicieli Facebooka znalazła się m.in. Polska.

Z informacji przedstawionej przez koncern z Menlo Park wynika, że naklejki wspierające społeczność LGBT+ niedostępne są poza Polską również w takich krajach, jak: Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Butan, Brunei, Djibouti, Egipt, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Malezja, Maroko, Mauretania, Nepal, Oman, Pakistan, Palestyna, Rosja, Sahara Zachodnia, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.