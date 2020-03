Facebook zamyka do 9 marca biuro w Seattle w związku z koronawirusem

Facebook zdecydował w czwartek o zamknięciu do 9 marca biura w Seattle w północno-zachodniej części USA po tym, jak u jednego z współpracowników koncernu wykryto koronawirusa. W samym mieście do tej pory odnotowano 39 zakażeń i 10 zgonów.

"U współpracownika w naszym biurze Stadium East wykryto Covid-19" - poinformowała rzeczniczka firmy w komunikacie.

W Seattle odnotowano do tej pory najwięcej w USA przypadków koronawirusa. Jeszcze w środę zakażonych było 27 osób, a przypadków śmiertelnych 9.

We wtorek Amazon zalecił zatrudnionym w tym mieście, aby pracowali zdalnie do końca marca. Decyzję podjęto po zdiagnozowaniu u jednego z pracowników Covid-19. Z podobnymi zaleceniami wystąpiły też Facebook i Microsoft.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans koronawirusa to 107 zmarłych, ponad 3 tysiące zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych.