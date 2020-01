Facebook zwiększa kontrolę użytkowników nad widocznością reklam politycznym

Facebook zmienił w czwartek część zasad firmy dot. reklam m.in. pozwalając użytkownikom na większą kontrolę nad wyświetlaniem im banerów politycznych. To element przygotowań do tegorocznych wyborów prezydenckich w USA - podała agencja Reutera.

Od dziś użytkownicy mogą wyłączyć część z narzędzi, pozwalających na kierowanie do nich treści przez reklamodawców.

Zdaniem Reutera zmiany wprowadzone przez Facebooka są jednak nieadekwatne do żądań krytyków platformy i mają mniejszy zakres niż środki podjęte przez konkurencyjne platformy społecznościowe.

Nowe opcje pozwolą użytkownikom na zaznaczenie, że chcą widzieć mniej reklam o tematyce politycznej i społecznej na Facebooku i należącym do firmy Instagramie. Dodatkowo firma ma upublicznić więcej danych o tym, jak firmy kierują swoje reklamy do określonych grup użytkowników. Nowe zasady w pierwszym kwartale 2020 r. mają być wprowadzone na terytorium USA, a później rozszerzane na kolejne regiony.

Kolejną zmianą jest umożliwienie użytkownikom wyłączenia reklam, nie tylko politycznych, które zostały do nich skierowane przez funkcję Facebook Custom Audiences. Technika pozwala reklamodawcy na wprowadzenie do platformy listy posiadanych danych osobowych, takich jak e-maile czy numery telefonów, na podstawie których reklamy kierowane są do konkretnej grupy osób obecnych na Facebooku.

Użytkownicy nie będą jednak mogli za jednym zamachem wyłączyć całej funkcji, a jedynie zrezygnować z banerów poszczególnych reklamodawców kierowanych tym sposobem. Zmiana nie wpłynie też na funkcję Lookalike Audiences, gdzie reklamodawca wprowadza do systemu prywatne dane, a Facebook kieruje reklamy do osób z podobnymi charakterystykami do podanych użytkowników.

Należąca do Marka Zuckerberga firma w 2016 r. obiecała zwalczać manipulację polityczną na Facebooku, po domniemanej ingerencji rosyjskich hakerów w wybory prezydenckie i aferze Cambridge Analytica, gdzie nieprawidłowo wykorzystano dane użytkowników do przewidywania ich wyborów politycznych.

Zdaniem Reutera Facebook ma obecnie trudności z wyciszeniem krytyki internautów związanej z firmową polityką nieingerowania w treść reklam zamieszczanych na platformie. Najgłośniejsza kwestią jest niesprawdzanie prawdziwości informacji zawartych w reklamach politycznych, podczas gdy inne treści na platformie podlegają procesowi tzw. fact-checkingu.

Konkurencyjne firmy zastosowały ostrzejsze regulacje - oceniła agencja. Twitter, Spotify, Pinterest oraz TikTok całkowicie zrezygnowały z reklam politycznych. Google wskazało zaś, że uniemożliwiło reklamodawcom kierowanie banerów do osób na podstawie publicznych danych z rejestrów wyborców i ogólnych informacji o przekonaniach politycznych.

Reuters dodaje, że Facebook zapowiedział zmiany po publikacji dziennika "New York Times", w której gazeta napisała o wewnętrznej notatce służbowej jednego z wiceprezesów Facebooka Andrew Boswortha, który miał przekazać pracownikom, że firma ma obowiązek nie przechylać szali przeciwko prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w tegorocznych wyborach.

Blisko związany z Zuckerbergiem Bosworth po informacji "NYT" upublicznił notatkę i uściślił, że sądzi, iż Facebook był odpowiedzialny za elekcję Trumpa w 2016 r. Nie chodziło mu jednak o dezinformację na platformie oraz działalność firmy Cambridge Analytica, a fakt, że kampania polityczna Trumpa najefektywniej wykorzystywała udostępniane przez Facebooka narzędzia reklamowe.