Fachowców od robotów trzeba szukać w Polsce. Inne podejście jest iluzją

- Warto stosować rozwiązania technologiczne opracowane przez lokalnych dostawców - radzi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Trudno sobie wyobrazić przywiezienie z innego kraju kompletnej linii technologicznej czy robotów bez zmian w procesie, które muszą zrobić ludzie na miejscu. Dlatego kształcenie kadr jest absolutnie niezbędne – to jeden z ważnych aspektów wprowadzania do polskiej gospodarki technologii Przemysłu 4.0., na który zwraca uwagę Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, uczestnik zakończonej niedawno w Katowicach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Pandemia pokazała, to drugi aspekt zagadnienia wskazany przez naszego rozmówcę, iż sięganie do rozwiązań odległych jest niezwykle ryzykowne, chociażby ze względu na możliwość przerwania łańcucha dostaw. Zagrożenie dotyczy bowiem nie tylko komponentów, ale także dostaw usług.

- Jeżeli się komuś wydaje, że można podpisać zlecenie serwisowe albo zlecenie na uruchomienie linii technologicznej z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, a nawet z Francji czy z Włoch, to jak praktyka wykazała, to jest iluzja - uważa Haiduk i radzie, by szukać lokalnych dostawców.

- Jeżeli chcesz, żeby firma dobrze działała, także w sferze usług uruchomienia, dobrze by było, żeby pracownik serwisu przyjechał do ciebie na przysłowiowym rowerze w promieniu 50 czy 100 kilometrów. W Polsce są firmy do tego przygotowane, my w ramach Forum mamy je rozpoznane. One specjalizują się w aplikacjach Przemysłu 4.0, są obok nas, obok potencjalnych klientów. Warto po to sięgnąć, bo dotychczas większość tych firm działała na zagranicznych rynkach – mówi WNP.PL Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Wydaje się, że warto to zmienić i zachęcić polskie firmy do sięgania po rodzime, lokalne rozwiązania, które są na światowym poziomie. Z drugiej strony niezwykle ważna jest edukacja, przygotowanie kadry wewnątrz przedsiębiorstwa oraz dostosowanie organizacji i procesów tak, by wdrożenie przyniosło realne korzyści, a nie tylko koszty i rozczarowanie.