FBI alarmuje. Gwałtownie rośnie liczba cyberataków

Cyberprzestępcy coraz częściej podszywają się pod legalnie działające firmy. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ataków phishingowych wzrosła 12-krotnie, a 94 proc. złośliwego oprogramowania jest dostarczane z wykorzystaniem naszych skrzynek e-mail - wynika z analiz FBI. To m.in. efekt pracy zdalnej w pandemii i braku wykorzystywania zabezpieczeń przez firmy.

Wielu oszustów podszywa się pod znane marki, przesyłając np. fałszywe faktury lub prośbę o aktualizację danych karty płatniczej. Niestety firmy same ułatwiają działalność cyberprzestępcom.- W sektorze e-commerce 1/3 firm w ogóle nie korzysta z zabezpieczeń umożliwiających filtrowanie wiadomości e-mail i rozpoznawanie tych prawdziwych od wysyłanych przez cyberprzestępców. Jeśli e-sklepy stosują zabezpieczenia, to na ogół z tych najmniej zaawansowanych, zapewniających podstawową ochronę. Warto skorzystać z rozwiązań, które zapewnią kontrolę dostępu do roboczego serwera poczty e-mail, zapobiegając zagrożeniom cybernetycznym, takim jak spam, phishing, trojany, ransomware i inne rodzaje złośliwego oprogramowania - zwraca uwagę Stanisław Bochnak.- Mimo dostępności technologii, firmy dalej przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na klienta. Ten scenariusz powtarza się wszędzie, choć z różnym natężeniem, co grozi nie tylko stratami dla klientów, ale i kryzysem wizerunkowym dla samej firmy - zaznacza.Mechanizm ataku dobrze ilustruje przykład operatora szybkich płatności DotPay oraz PayU. Schemat ataku był następujący: klient otrzymywał e-maila informującego, że musi dopłacić pewną sumę (na przykład 1,50 zł) do przesyłki, w wiadomości znajdował się link kierujący do fałszywej bramki płatności. Na fałszywej stronie niczego nie podejrzewający klient wpisywał dane logowania do banku. W taki sposób przestępcy otrzymywali dostęp do jego konta bankowego.- Dziś wyraźnie widać, że podmioty, które odczuły wcześniej konsekwencje działań cyberprzestępców, zaostrzyły wymagania w obszarze bezpieczeństwa i w ostatnim czasie mocno ograniczyły możliwość podszycia się pod ich domeny. Niestety mniejsze podmioty, a także te, które w ostatnim, trudnym czasie pandemii przeniosły się do sieci, nie wdrożyły wystarczających zabezpieczeń. W dobie rosnącej liczby ataków klienci są więc narażeni na ataki jak nigdy wcześniej - ostrzega Stanisław Bochnak.