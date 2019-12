FBI: aplikacje takie jak FaceApp mogą stanowić zagrożenie wywiadowcze

Aplikacje takie jak służąca do "postarzania" osób na zdjęciach FaceApp, która wcześniej w tym roku zyskała bardzo dużą popularność, mogą stanowić zagrożenie wywiadowcze ze strony Rosji i narażać bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników - ostrzega FBI.

Wnioski ze zleconego FBI i Federalnej Komisji Handlu (FTC) w lipcu audytu rosyjskiej aplikacji FaceApp zawarto w liście adresowanym do demokratycznego senatora Chucka Schumera, który wraz z Komitetem Narodowym Partii Demokratycznej wezwał organy do bliższego przyjrzenia się potencjalnym zagrożeniom stwarzanym przez to oprogramowanie. Szczególne zainteresowanie senatora wzbudziły kwestie ochrony prywatności użytkowników programu. Polityk zwracał również uwagę, że popularnej aplikacji towarzyszą bardzo długie oraz zawiłe warunki korzystania z usługi.

Zdaniem FBI "rosyjskie służby wywiadowcze dysponują dużymi możliwościami wykorzystywania podatności cyberbezpieczeństwa". Amerykańskie służby twierdzą, że rosyjska FSB ma dostęp do wszystkich serwerów i całej komunikacji odbywającej się w ramach rosyjskich sieci.

"Gorąco zachęcam wszystkich Amerykanów do rozważenia bezzwłocznego usunięcia ze swoich telefonów aplikacji takich jak FaceApp i do ekstremalnej ostrożności przy pobieraniu innego oprogramowania tworzonego w obcych, wrogich państwach" - powiedział senator Schumer. "Dane osobowe zbierane przez FaceApp z telefonów użytkowników mogą skończyć w rękach rosyjskich służb wywiadowczych" - ocenił amerykański polityk.

W cytowanym przez dziennik "Wall Street Journal" oświadczeniu twórca aplikacji FaceApp Jaroslaw Gonczarow zapewnił z kolei, że jego firma nie sprzedaje danych użytkowników ani nie przekazuje ich podmiotom zewnętrznym. Jak stwierdził, wszystkie dane użytkowników przechowywane są w chmurze i nie są transferowane do Rosji. Dodał, że serwery wykorzystywane przez FaceApp należą do Amazona i Google'a, a zdjęcia użytkowników są szyfrowane za pomocą kluczy przechowywanych na urządzeniach końcowych osób korzystających z aplikacji. Według deklaracji Gonczarowa program usuwa ponadto wszystkie obrazki przesyłane przez użytkowników po 48 godzinach od ostatniej edycji.

Aplikacja FaceApp powstała w 2017 roku. Do jej dużej popularności latem 2019 r. przyczyniło się zastosowanie programu przez celebrytów, którzy zamieszczali w mediach społecznościowych przerobione z jego pomocą zdjęcia. FaceApp pobrano na całym świecie 161 mln razy. Ponad 89 mln z tych instalacji miało miejsce po 11 lipca.