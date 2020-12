FBI: nowy typ ataków hakerskich wykorzystuje przesyłanie dalej e-maili

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzega przed nowym rodzajem ataków hakerskich, w których wykorzystywany jest mechanizm przesyłania dalej wiadomości e-mail pozwalający cyberprzestępcom na ukrycie swojej aktywności na koncie, na które się włamali.

Nowy typ ataków hakerskich opiera się na wykorzystaniu reguł zautomatyzowanego przesyłania dalej korespondencji elektronicznej, które pozwalają użytkownikom adresu e-mail na stworzenie osobistych, automatycznych procesów pozwalających na przekazywanie dalej poczty od określonego nadawcy.

W niektórych usługach poczty reguły te nie synchronizują się w wersji przeglądarkowej z wersją usługi obsługiwaną przez lokalnie instalowane na urządzeniach końcowych programy. Cyberprzestępcy wykorzystują to, by uzyskać dostęp do kopii wszystkich przesyłanych dalej według zautomatyzowanych reguł e-maili bez konieczności logowania się na przechwyconym koncie i ryzykowania tym samym włączenia alertu o "podejrzanej aktywności", którego obecność w wielu usługach poczty elektronicznej jest już standardem.

Mechanizm przesyłania dalej korespondencji w oparciu o zautomatyzowane reguły był już w przeszłości wykorzystywany przez hakerów, jednak w ostatnim ostrzeżeniu wydanym przez FBI czytamy, iż obecnie metody cyberataków opartych o ten schemat działania zmieniły się. Hakerzy wykorzystują bowiem znany już mechanizm do wysyłania fałszywych e-maili z przejętego wcześniej konta po to, by np. wyłudzić płatność od pracowników lub kontrahentów firmy czy organizacji, podszywając się pod jej przedstawicieli.

Do ataków tego rodzaju doszło m.in. w sierpniu tego roku, kiedy to cyberprzestępcy wykorzystali pocztę elektroniczną jednej z amerykańskich firm produkujących sprzęt medyczny do wyłudzenia płatności w wysokości 175 tys. dolarów. Drugi przypadek odnotowany w tym samym miesiącu, kiedy to przestępstwa dopuścili się ci sami sprawcy, doprowadził do wyłudzenia wrażliwych danych finansowych i firmowych w wyniku wykorzystania reguły przekazywania korespondencji zawierającej takie słowa kluczowe, jak "płatność", "bank", "faktura", "przelew".

Według szacunków FBI ten model ataku był najpopularniejszą formą cyberprzestępstw dokonywaną wobec firm i organizacji w 2019 r., przekładając się na połowę strat finansowych powstałych w USA w wyniku działań hakerów.