FBI ostrzega pasażerów linii lotniczych przed fałszywymi stronami w sieci

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało ostrzeżenie dla pasażerów linii lotniczych przed fałszywymi stronami internetowymi kontrolowanymi przez cyberprzestępców, którzy podszywają się pod witryny lotniskowe i oszukują użytkowników oferując fałszywe rezerwacje lotów.

Cyberprzestępcy zdaniem funkcjonariuszy działają w sposób coraz bardziej wyrafinowany. Ataki z użyciem fałszywych domen polegają na umiejętnym podszyciu się pod autentyczne strony, m.in. poprzez skopiowanie logotypów, wykorzystywanych w witrynach fontów, kolorów oraz stylu redagowanych tekstów. Przedstawiciele FBI ds. przeciwdziałania cyberprzestępczości zwracają uwagę, że ze względu na rosnące umiejętności cyberprzestępców w kopiowaniu wiarygodnych witryn internetowych coraz większa liczba tego rodzaju ataków kończy się powodzeniem.

Serwis Infosecurity Magazine cytuje wypowiedzi przedstawiciela FBI, agenta Conala Whettena, który podkreślił, iż hakerzy budują fałszywe witryny celem wykradania danych osobowych i biznesowych. "Amerykańskie lotniska to atrakcyjny cel cyberataków, gdyż wiąże się z nimi szeroki ekosystem wymiany danych korporacyjnych i osobistych".

Infosecurity Magazine tłumaczy, że złośliwe strony internetowe często są tworzone z wykorzystaniem nazw domen niemal identycznych jak te, które są wiarygodne. Zazwyczaj fałszywą stronę od prawdziwej odróżnia jedna litera, której użytkownik klikający w link może nie zauważyć w pasku adresowym przeglądarki internetowej.

FBI przestrzega, że wykradzenie danych w taki sposób może prowadzić do utraty środków finansowych, a nawet kradzieży tożsamości przez cyberprzestępców. "Mogą oni później wykorzystać kanały społecznościowe ofiar do oszukiwania rodziny i znajomych konkretnych osób, a także dokonywania w ich imieniu transakcji finansowych, co wiąże się w konsekwencji ze znacznymi stratami finansowymi" - mówił Whetten.