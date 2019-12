FBI prosi Sony o dane użytkownika PlayStation; miał handlować kokainą

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) wystosowało do firmy Sony prośbę o dostęp do danych jednego z użytkowników sieci PlayStation, który miał wykorzystywać ją do handlu kokainą - podał serwis Vice.

Według Vice żądanie dostępu do informacji wystosowane przez FBI obejmuje nawet tytuły gier, w jakie miał grywać na swojej konsoli podejrzany, a także jego osiągnięcia w rozgrywce.

Podejrzewany przez FBI gracz o pseudonimie Dola miał koordynować z użyciem sieci PlayStation sprzedaż dużych ilości kokainy. Dola, który w rzeczywistości nazywa się Curtis Alexander, miał za kilogram narkotyku pobierać zapłatę w wysokości 34 tys. USD i posługiwać się w sieci PlayStation nickiem "Speedola20" - zdradziło służbom poufne źródło informacji, które cytuje Vice.

Alexander miał kontaktować się z potencjalnymi dilerami podczas rozgrywki w trybie multiplayer. Według serwisu, mężczyzna był przekonany, że połączenie głosowe w czasie gry jest szyfrowane, przez co możliwa jest poufna wymiana informacji na temat planowanych przez niego transakcji narkotykowych. Vice podkreśla, że obecnie nie ma pewności co do tego, czy rozmowy pomiędzy podejrzanym a jego potencjalnymi współpracownikami były przez kogokolwiek, w tym firmę Sony, rejestrowane. Nie wiadomo również, czy firma spełniła prośbę o dostęp do danych wystosowaną przez służby 22 października.