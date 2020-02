FBI przesłuchało szefa Amazona w związku z głośną sprawą

Szef Amazona Jeff Bezos spotykał się z przedstawicielami FBI w 2019 roku w związku ze sprawą domniemanego włamania do jego smartfona na zlecenie Arabii Saudyjskiej - donosi brytyjski dziennik "Guardian". Bezos miał być przesłuchiwany m.in. na temat systemu Pegasus.

Do spotkania Jeffa Bezosa z przedstawicielami amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego miało dojść w kwietniu 2019 roku w związku z otrzymanymi przez FBI informacjami na temat włamania do telefonu szefa koncernu Amazon - pisze "Guardian" powołując się na anonimowe źródła.

Pytania, które zadano Bezosowi według rozmówców dziennika dotyczyły izraelskiej firmy technologicznej NSO Group łączonej z produkcją ofensywnego narzędzia szpiegowskiego Pegasus. Wcześniej w tym tygodniu media informowały natomiast, iż FBI prowadzi obecnie dochodzenie ws. roli NSO w hakowaniu amerykańskich firm i obywateli.

Postępowanie w sprawie izraelskiej firmy trwa od 2017 roku. Jego głównym celem jest uzyskanie informacji na temat tego, czy NSO dysponuje kodem niezbędnym do skutecznego infekowania telefonów należących do Amerykanów. Mogłaby otrzymać go od hakerów z USA - pisze "Guardian".

NSO w przekazanym obsługującej ją spółce doradczej Mercury Public Affairs oświadczeniu stwierdziła, iż "żadne organy ścigania z USA nie kontaktowały się z nią w żadnej z wymienionych spraw", zatem NSO "nie ma wiedzy na temat jakichkolwiek czynności dochodzeniowych i nie może udzielić dalszych komentarzy".

Firma zaznaczyła, iż jest "zszokowana" oskarżeniami o możliwy udział w zhakowaniu telefonu Bezosa. Jak oświadczyła NSO, "możemy jednoznacznie stwierdzić, iż nasza technologia w tym przypadku nie została użyta".

Arabia Saudyjska określiła oskarżenia dotyczące incydentu jako "absurdalne".