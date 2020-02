FBI: Rosja angażuje się w działania o charakterze wojny informacyjnej

Rosja nieustannie angażuje się w działania o charakterze wojny informacyjnej przed zaplanowanymi na listopad wyborami prezydenckimi w USA - ocenia dyrektor FBI Chris Wray. Według niego obecnie jednak nic nie wskazuje na zorganizowane ataki na infrastrukturę do obsługi wyborów.

W wystąpieniu przed senacką komisją sprawiedliwości dyrektor FBI stwierdził, iż Rosja prowadzi obecnie tajną kampanię w mediach społecznościowych, mającą na celu wzmocnienie podziałów politycznych w amerykańskim społeczeństwie tak, jak miało to miejsce przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

Według Wraya cytowanego przez agencję Associated Press działania Rosji w internecie obejmują wykorzystanie fałszywych kont w mediach społecznościowych, sieci botów, a także powielanie dezinformującego przekazu. Zdaniem dyrektora FBI zagrożenie stwarzane przez te operacje ma charakter ciągły, walka z nim natomiast jest dużo trudniejsza niż to ma miejsce w przypadku ataków hakerskich na infrastrukturę służącą do obsługi wyborów.

"FBI nie będzie zajmowało się monitorowaniem dezinformacji w sieci i nie zmieni się w policję prawdy w świecie, w którym mamy Pierwszą Poprawkę do Konstytucji i mocno wierzymy w wolność wypowiedzi" - zaznaczył Wray.

Dezinformacja od dawna jest częścią rosyjskiej strategii polityki zagranicznej, a media społecznościowe umożliwiły realizację operacji informacyjnych na dużo szerszą skalę niż wcześniej - przypomina z kolei serwis Cnet. Jak podkreśla, amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegły już Kongres, że strategia ta będzie również stosowana przez Rosję przed kolejnymi wyborami w USA.

Senacka komisja wywiadowcza stwierdziła, iż w ciągu kampanii przed wyborami z 2016 roku Rosja najprawdopodobniej próbowała ingerować w systemy wyborcze we wszystkich amerykańskich stanach. Jednak ostateczny raport z dochodzenia w tej sprawie stwierdził, iż nie znaleziono dowodów, by ingerencja Rosjan wywarła jakikolwiek wpływ na wynik wyborów.