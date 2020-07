FBI zatrzymało oszusta internetowego z Nigerii winnego defraudacji "milionów dolarów", który przez wiele lat angażował się w wysyłanie fałszywych e-maili do firm i instytucji celem okradania ich. W korespondencji podszywał się m.in. pod banki.

Mężczyzna znany jako Ray "Hushpuppi" Abbas współpracował z dwoma wspólnikami. W jednym z przypadków podanych do wiadomości przez FBI kierowana przez Nigeryjczyka grupa wyłudziła z firmy prawniczej 900 tys. dolarów podszywając się pod bank. Podczas popełniania innego przestępstwa grupa dokonała "wtargnięcia i cyberoszustwa na kwotę około 13 mln euro" do jednego z banków. Środki, które wykradli przestępcy, zostały nielegalnie przetransferowane z konta zaatakowanej instytucji na rachunki bankowe zlokalizowane w innych krajach - ujawniły amerykańskie organy ścigania.

Serwis Ars Technica odnotowuje, że FBI nie oskarżyło Abbasa o samodzielne dokonanie infiltracji atakowanych komputerów. Jego rola według służb ograniczała się do identyfikowania rachunków bankowych, które mogły służyć do przechowywania wykradanych dużych sum pieniędzy bez budzenia czujności organów nadzoru finansowego. Abbas dostarczał swoim wspólnikom informacje na temat kont zlokalizowanych m.in. w Rumunii, Dubaju, Meksyku oraz innych krajach.

Amerykańskie służby namierzyły mężczyznę dzięki przechwyceniu jego komunikacji elektronicznej. Szczegóły działalności przestępczej, w której uczestniczył, można było znaleźć m.in. w SMS-ach na jego telefonie oraz wiadomościach e-mail. Na koncie poczty elektronicznej znajdowały się również kopie jego dokumentów tożsamości oraz dowody na rezerwacje np. w drogich hotelach w Dubaju. Dostęp do komunikacji Abbasa uzyskano podczas aresztowania mężczyzny na lotnisku w USA w ubiegłym roku.

Abbas odzyskał jednak wolność i kontynuował swoje życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zatrzymano go w ubiegłym miesiącu. Kraj zgodził się na ekstradycję mężczyzny do USA. Pierwsza rozprawa w procesie Abbasa zaplanowana jest na piątek. Według FBI straty wywołane działalnością przestępczą, w którą angażował się Nigeryjczyk, poszkodowane firmy i instytucje wyceniły na co najmniej 1,7 mld dolarów w samym tylko roku 2019.