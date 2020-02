FCA ogranicza dostęp do placówek firmy przez koronawirusa

Grupa Fiat Chrysler Automobiles (FCA) odmówi wstępu do wszystkich europejskich placówek koncernu osobom, które mogły mieć kontakt z koronawirusem. To wynik kolejnych zachorowań zgłaszanych w regionie północnych Włoch - podał w poniedziałek serwis Automotive News.

Europejska siedziba FCA znajduje się w Turynie - stolicy Piemontu, w którym stwierdzono dotychczas trzy przypadki Covid-19. Koncern w widzianym przez serwis AN piśmie do dostawców i odwiedzających wskazał, że nie pozwoli na wejście do swoich europejskich placówek osobom, które mogły mieć kontakt z koronawirusem.

Północna część Włoch to region z największą liczbą zakażeń koronawirusem Covid-19 w Europie. Odnotowano już ponad 200 zachorowań i trzy zgony. Większość przypadków zaobserwowano w okolicach Codogno w Lombardii. Ta i 12 innych miejscowości od piątku pozostaje w stanie kwarantanny.

Zakazem wstępu do placówek FCA objęte zostały osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły którąkolwiek z 13 objętych kwarantanną gmin lub w okresie minionych 15 dni odbywały podróże do Chin i innych krajów azjatyckich bądź też miały kontakt z potencjalnie zakażonymi.

Rzecznik FCA potwierdził Automotive News prawdziwość treści dokumentu. Dodał jednak, że włoskie fabryki koncernu pracują w normalnym trybie. Producent nie ma zakładów w regionach objętych obecnie kwarantanną.

Włoska firma projektowo-inżynieryjna Italdesign-Giugiaro zamknęła w niedzielę dwa zakłady w Turynie po tym, jak u jednego z pracowników wykryto obecność koronawirusa. Obecnie spółka sprawdza, kto mógł mieć kontakt z zainfekowanym. Italdesign-Giugiaro należy do Lamborghini (Grupa Volkswagen) i zatrudnia we Włoszech blisko tysiąc osób.