FCA: tegoroczna sprzedaż samochodów we Włoszech niższa o min. 35 proc.

Włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) spodziewa się, że tegoroczne wyniki sprzedaży samochodów we Włoszech będą niższe o co najmniej 35 proc. Producent wiąże swoje prognozy z następstwami pandemii Covid-19.

Opinię o spodziewanym drastycznym spadku sprzedaży na rynku motoryzacyjnym wyraził w czwartek dyrektor operacyjny FCA w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, Pietro Gorlier. Jak zauważył, krajowe wyniki całej branży za pierwszą połowę 2020 r. były we Włoszech o połowę niższe w porównaniach rok do roku. W miesiącach, na które przypadł szczyt zachorowań w tym kraju, tj. w marcu i kwietniu, zakupy aut spadły w zasadzie do zera, podczas gdy w sprzedaży pozostawało 450 tys. maszyn - wskazał Gorlier. Jego wypowiedź przytacza agencja Reutera.

Dzień wcześniej media informowały o zaaprobowaniu przez włoskie władze rozporządzenia ws. udzielenia krajowemu oddziałowi Fiata pomocy rządowej w wysokości 6,3 mld euro. Trzyletnia pożyczka kryzysowa będzie największym tego rodzaju wsparciem dla jednego z europejskich koncernów motoryzacyjnych. Komentując decyzję, która wzbudziła wiele kontrowersji (m.in. ze względu na planowaną fuzję FCA z francuską Grupą PSA), Gorlier zapewnił, że "100 proc. funduszy z tego tytułu zostanie przeznaczonych na działalność we Włoszech", w tym na "dalszą transformację ku napędzanej elektrycznie i hybrydowo przyszłości".

Siedziba korporacyjna włosko-amerykańskiego koncernu FCA mieści się w Holandii. Do spółki należą takie światowe marki, jak: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep i Maserati.