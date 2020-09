Finowie zajmą miejsce Huaweia w kontraktach z brytyjskimi operatorami 5G

Nokia podpisała umowę z brytyjskim operatorem telekomunikacyjnym BT na dostawę sprzętu do budowy sieci 5G - poinformowało we wtorek BBC. Fińska firma zajmie miejsce chińskiego koncernu Huawei, który decyzją rządu Wielkiej Brytanii został odsunięty od prac.

Jak poinformowała we wtorek stacja brytyjskiego nadawcy publicznego, Nokia będzie największym dostawcą sprzętu 5G dla brytyjskiego operatora BT. Zgodnie z umową fiński koncern ma dostarczyć do Wielkiej Brytanii dodatkowe stacje bazowe oraz anteny, które umożliwią mieszkańcom z dostępem do sieci EE wykonywanie połączeń oraz przesył danych za pośrednictwem szybkiej łączności bezprzewodowej nowej generacji. W ramach kontraktu Nokia zastąpi również Huaweia w pracach nad dostosowaniem sieci 2G i 4G.

Jeszcze w lipcu brytyjski rząd zadecydował o tym, że całkowicie wycofa sprzęt Huaweia z krajowej sieci 5G. Od końca tego roku brytyjskie telekomy mają też zrezygnować z zakupu nowych komponentów produkowanych przez chiński koncern. Decyzja, którą rządzący tłumaczyli względami bezpieczeństwa narodowego, zakończyła długoletnią, bo rozpoczętą jeszcze w 2005 r., współpracę pomiędzy BT a Huaweiem.

Jak poinformował wcześniej w tym roku BT, sprzęt Nokii jest już wykorzystywany w jednej trzeciej sieci 4G należących do operatora i przekształcanych w sieci 5G. Sprzęt Huaweia wykorzystywany był natomiast w pozostałych sieciach.

"Mamy bardzo dobre relacje z Nokią, będziemy kontynuować współpracę, żeby unowocześnić sieci i dostarczyć jak najlepsze usługi naszym klientom" - powiedział w oświadczeniu szef BT Philip Jansen.