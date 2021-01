Fintech Unifiedpost przejmuje firmy z Polski, Szwecji i Belgii

Unifiedpost przejmuje belgijsko-polski fintech banqUP, a także skandynawską firmę 21 Grams i belgijski AKTI. Dzięki tym transakcjom Unifiedpost rozszerza swój zasięg z piętnastu na dwadzieścia krajów europejskich, w tym Polskę - informuje spółka w komunikacie.

Unifiedpost bierze Skandynawię i tamtejsze MŚP

E-commerce da małych i średnich firm

BanqUP oferuje również usługę TPP-as-a-service dla firm, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt skomplikowane lub po prostu biznesowo zbędne, a które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje otwarta bankowość. TPP - inaczej Third Party Provider - to nowy rodzaj firmy finansowej, wprowadzony przepisami dyrektywy PSD II. TPP może uzyskać dostęp do rachunków bankowych swoich klientów i świadczyć np. usługi płatnicze. TPP-as-a-service pozwala na dostęp do zagregowanych danych bankowych, co pozwala innowatorom pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi open banking bez potrzeby uzyskiwania licencji czy konieczności samodzielnych integracji.- Cieszę się z tej współpracy i nowych możliwości, jakie nam daje przyłączenie do Grupy Unifiedpost. Dotąd, dzięki obecności w siedmiu krajach, byliśmy międzynarodową firmą z branży fintech. Przy poszerzonym do 20 krajów zasięgu możemy zrobić jeszcze więcej - zaoferować nowe, innowacyjne usługi dla przedsiębiorców MŚP w Polsce i za granicą - mówi cytowany w komunikacje Krzysztof Pulkiewicz, współzałożyciel banqUP.- Unifiedpost Group, założona w 2001 roku przez obecnego CEO, to innowacyjna i globalna firma technologiczna z szerokim portfolio usług cyfrowych. Wierzę, że nasza bliska współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na liczne synergie zarówno na polu infrastruktury oraz bezpieczeństwa, jak i produktowym - dodaje Łukasz Chmielewski, CTO i współzałożyciel banqUP.Przejęcie 21 Grams (21grams Holding AB) z siedzibą w Sztokholmie, działającą w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii, daje Grupie Unifiedpost możliwość rozszerzenia działalności na cztery kraje - informuje firma w komunikacie. W krajach skandynawskich od 2004 r. 21 Grams - dzięki deregulacji rynku pocztowego - jest wiodącym dostawcą rozwiązań pocztowych i logistycznych, szczególnie w zakresie przesyłek wrażliwych. Firma oferuje również usługi e-księgowości oraz zapewnia ścisłą integrację z szeroką gamą rozwiązań ERP dla całego regionu Skandynawii. Rocznie na platformie 21 Grams przetwarzanych jest ponad 80 milionów dokumentów.Dzięki połączeniu sił Unifiedpost i 21 Grams na rynek lokalny będzie można wprowadzić usługi zintegrowane z rozwiązaniami dla handlu elektronicznego czy płatności automatyczne. Obecnie 21 Grams obsługuje ponad 800 klientów - głównie korporacyjnych. Dzięki tej akwizycji Unifiedpost zyska pełny dostęp do skandynawskiego rynku MŚP, który obejmuje około 1,25 mln przedsiębiorstw.Grupa Unifiedpost przejęła również AKTI, belgijską firmę o rocznych przychodach w wysokości 0,5 mln euro - czytamy w komunikacie. To firma działającą w chmurze, która dostarcza MŚP rozwiązania z zakresu handlu i e-commerce, w tym zarządzania zamówieniami i przetwarzania faktur.Unifiedpost chce, jak pisze w komunikacie zaoferować ten typ usług swojej bazie klientów, aby zaspokoić ich zapotrzebowanie na integrację rozwiązań e-commerce z platformą one-stop-shop (punkt kompleksowej obsługi - red.) dla MŚP.