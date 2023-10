Firma Amazon wystrzeli na orbitę dwa pierwsze satelity systemu Kuiper, który ma być konkurencją dla Starlinka

Firma Amazona zamierza w piątek wystrzelić na orbitę dwa pierwsze satelity konstelacji Kuiper, która ma docelowo liczyć ponad 3,2 tys. satelitów dostarczających internet. System ten ma być konkurencją dla Starlinka Elona Muska - podaje w piątek amerykański portal Semafor.

Satelity KuiperSat-1 i KuiperSat-2 mają zostać wyniesione na orbitę z poligonu rakietowego Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Będzie to początek misji nazwanej Protoflight, co oznacza, że na rynek usług satelitarnych wchodzi rywal i oponent Elona Muska, założyciel Amazona Jeff Bezos - pisze portal Gizmodo.

Badania nad programem i przygotowanie misji rozpoczęły się w 2018 roku; ma ona - zgonie z komunikatem wydanym przez Amazona - dostarczyć szerokopasmowy internet "społecznościom, które go nie posiadają, lub są obsługiwane niewystarczająco przez tradycyjne technologie komunikacyjne".

Amazon zapowiedział też, że przeznaczy na rozwój konstelacji Kuiper ponad 10 mld dolarów - podaje Bloomberg.

Projekt Bezosa stratuje jednak stosunkowo późno, bowiem system Starlink ma 2 mln klientów, 3,6 tys. satelitów na orbicie, a Musk ma już pozwolenia na umieszczenie na niej 7,5 tys. satelitów nowej generacji.

Zdaniem ekspertów jedyna przewaga konkurencyjna wobec Starlinka, na jaką może liczyć Amazon, to ewentualne oferowanie wraz z internetem innych usług, w tym dostępu do własnej chmury.

Tymczasem konkurencja w sektorze usług komunikacji satelitarnej rośnie i toczy się już wyścig o udział w rynku, którego wartość ma do 2030 roku sięgnąć 16 mld dolarów.

Pod koniec września doszło do fuzji firm Eutelsat i OneWeb, które stworzą razem spółkę o nazwie Eutelsat Group. Ma ona stać się europejskim gigantem internetu satelitarnego i również konkurencją dla Elona Muska. Chiny tymczasem liczą na to, że ich system Guowang będzie miał 13 tys. satelitów. Unia Europejska oznajmiła pod koniec 2022 roku, że jej własna konstelacja Iris zagwarantuje dostęp do internetu na całym jej terytorium od 2027 roku.