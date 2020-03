Firma druku 3D pomaga szpitalowi w ratowaniu życia zarażonych Covid-19

Włoska firma druku 3D Isinnova pomaga szpitalowi w Brescii w ratowaniu życia zarażonych Covid-19. Po tym jak zabrakło zaworów dla respiratorów w mniej niż dobę opracowano i przetestowano prototyp i nieodpłatnie dostarczono ponad 100 części zastępczych – podało BBC.

W szpitalu we włoskim mieście Brescia przebywa 250 pacjentów objętych intensywną terapią z powodu zarażenia Covid-19. Zawory respiratorów, do których są podłączeni, mogą być wykorzystywane przez maksymalnie osiem godzin. Potem powinny być wymienione na nowe.

Po wykryciu problemów z dostępnością tych części u dostawcy dziennikarka Nunzia Vallini skontaktowała szpital z firmą druku 3D Isinnova. Szef firmy Cristian Fracassi i inżynier mechaniczny Alessandro Romaioli mieli udać się do placówki na oględziny zaworu i w trzy godziny później wrócić z prototypem zamiennika do testów.

Kadra szpitala "przetestowała zawór z pacjentem i zgłosiła, że działa on dobrze. Pędem wróciliśmy do naszego biura i zaczęliśmy druk" - wskazał BBC Romaioli. Wersja zaworu z druku 3D kosztuje poniżej 1 euro w produkcji. Mierzy on ok. 10 cm wysokości i 3 cm w średnicy.

Do pomocy zaprzęgnięto inną lokalną firmę druku 3D - Lonati. Druk pojedynczej części zajmuje bowiem ok. godziny, a Isinnova posiada jedynie sześć drukarek. Producent dostarcza części za darmo, choć nie udostępnił projektu publicznie.

"Zawór ma malutkie dziurki i cewki, mniejsze niż 0,8 cm. Tworzenie części nie jest łatwe. Dodatkowo powinny one powstawać w sterylnych warunkach " - ocenił Fracassi. "Nie spaliśmy od dwóch dni, ale próbujemy tu ratować życia" - podsumował.

Po sukcesie firmy w Brescii kolejny szpital poprosił już o dostawę zaworów z druku 3D - wskazało BBC.