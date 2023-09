Firma Google pozwana do sądu za śmiertelny wypadek drogowy

Niemal rok temu Philip Paxson wjechał autem na zawalony most w Karolinie Północnej i utonął. Teraz wdowa po nim pozwała do sądu firmę Google, bo - jak twierdzi - do wypadku doszło dlatego, że jej mąż kierował się wskazówkami dawanymi przez Google Maps. Alicia Paxson uważa, że jej mąż zginął z powodu zaniedbań Google, gdyż firma nie zaktualizowała mapy, choć uszkodzony most był nieczynny od 10 lat.

Philip Paxson zginął 30 wrześniu 2022 roku, gdy wracał do domu z przyjęcia z okazji dziewiątych urodzin swojej córki. Warunki były trudne - była noc, dodatkowo padał deszcz. Mężczyzna przejeżdżał przez okolicę, której nie znał, dlatego opierał się na Google Maps. Gdy swoim pick upem wjechał na most nad rzeką Snow Creek w Hickory w Karolinie Północnej, nie zauważył, że przeprawa jest poważnie uszkodzona. Przed mostem nie było żadnych barierek zagradzających wjazd, gdyż - jak wykazało później śledztwo - zniszczyli je wandale. Splot tych okoliczności sprawił, że stało się najgorsze - 47-latek wpadł do rzeki i się utopił.

Teraz, niemal rok po tamtej tragedii, wdowa po Paxsonie złożyła pozew sądowy przeciwko Google Maps. Twierdzi w nim, że do śmierci jej męża przyczyniły się zaniedbania tej firmy. Reprezentujący ją prawnicy wykazali w pozwie, że ludzie mieszkający w pobliżu mostu wielokrotnie kontaktowali się z Google, prosząc o zaktualizowanie map, tak, by nie prowadziły kierowców tą trasą. Ich prośby pozostały jednak bez odpowiedzi. Wdowa po Philipie Paxsonie pozywa nie tylko firmę Google, ale też kilka prywatnych firm odpowiedzialnych za most i przyległy teren.

Rzecznik Google przekazał agencji Associated Press, że firma analizuje pozew Alice Paxson. Przekazał też rodzinie najgłębsze wyrazy współczucia. (PAP Life)

ag/ gra/