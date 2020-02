Firma Novacyt opracowała szybki test na obecność koronawirusa

Opracowany przez firmę biotechnologiczną Novacyt molekularny test, który ma wykrywać obecność koronawirusa Covid-19 w ciągu dwóch godzin, uzyskał znak "CE", określajacy zgodność z wymogami UE. To oznacza, że firma jest coraz bliżej wprowadzenia go na rynek - podała agencja Reutera.

Jak podkreślił dyrektor generalny francusko-brytyjskiej firmy Graham Mullis, jest to prawdopodobnie "pierwszy test przeznaczony do diagnostyki klinicznej szczepu nowego koronawirusa z oznaczeniem CE".

Mullis zapewnił, że "test pozwala uzyskać wynik badania w czasie krótszym niż dwie godziny". Dodatkowo produkt można transportować w temperaturze otoczenia, bez konieczności jego schładzania.

Akcje spółki pod koniec poniedziałkowej sesji na paryskim parkiecie wzrosły o 30,9 proc. - zauważył Reuters.

Do poniedziałku w Chinach odnotowano łącznie ponad 70 tys. zakażeń i 1771 zgonów z powodu wirusa. Patogen rozprzestrzenił się na ok. 30 krajów na całym świecie. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano pięć zgonów - w Japonii, na Filipinach, we Francji, Hongkongu i na Tajwanie.