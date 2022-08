Firma Porsche zbudowała samochód wzorowany na bohaterce serii filmów "Auta"

Sally Carrera to znana z cyklu animacji auta prawniczka, która zakochała się w Zygzaku McQueenie. Autorzy filmu wzorowali tę postać na modelu Porsche 911 Carrera z 2002 roku. Teraz niemiecka firma motoryzacyjna we współpracy z wytwórnią Pixar Animation Studios ożywiła tę postać, tworząc prawdziwe auto. Będzie je można kupić na aukcji charytatywnej.

Wzorowany na na miłej i rezolutnej Sally samochód został skonstruowany na bazie Porsche 911 Carrera GTS. Powstał tylko jeden egzemplarz tego auta. Będzie go można wylicytować w sobotę 20 sierpnia podczas imprezy Monterey Car Week.

Organizatorem aukcji jest RM Sotheby's. Według oferty, umieszczonej na stronie tej firmy, auto nazywa się "Sally Special". Ma siedmiostopniową manualną skrzynię biegów, a pod maską pracuje sześciocylindrowy silnik z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 473 KM. Auto pokryte jest stworzonym specjalnie lakierem "Sally Blue Metallic" i - podobnie jak filmowy pierwowzór - ma tatuaż pod tylnym, ruchomym spojlerem. W całą konstrukcję wkomponowano też wiele innych filmowych detali.

Zwycięzca licytacji otrzyma też m.in. książkę przedstawiającą projekt samochodu, oryginalne szkice projektanta Porsche Suichi Yamashity i kierownika produkcji serii filmów "Auta" Boba Pauley'a, a także dodatkowy zestaw kół "Carrera Exclusive" do jazdy rajdowej na torze.

Dochód z licytacji "Sally Special" ma trafić do fundacji Girls Inc., która wspiera usamodzielniające się dziewczęta i młode kobiety, a także do UNHCR, czyli agencji ONZ ds. uchodźców. (PAP Life)

pba/ gra/