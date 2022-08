Firma produkująca obuwie dziecięce oferuje rozpuszczalne buciki

Nie, to nie jest powrót do PRL-u, kiedy nowe buty rozklejały się podczas pierwszej chlapy. Firma jest współczesna, designerska i zaangażowana w ekologię. Buciki rozpuszcza się, gdy dziecko już z nich wyrośnie. Chodzi o to, by uniknąć nadmiaru śmieci.

Marka Woolybubs informuje, że jej nowatorska kolekcja obuwia dla dzieci w wieku od zera do 12 miesięcy, nazwana The Newbie (po polsku Nowicjusz), została tak zaprojektowana, by produkty rozpuszczały się w wodzie o temperaturze 90 stopni po 30-40 minutach.

"Niemowlęta szybko rosną, wiec wytwarzają dużo odpadów" - brzmi nieco oskarżycielski komunikat, który można przeczytać na stronie tego innowacyjnego przedsięwzięcia. "Nie pozwól, aby buty Twojego dziecka trafiły na wysypisko śmieci".

Właściciele Woolybubs, Megan i Jesse Millikenowie informują jednocześnie, że na pomysł tego wynalazku wpadli, wychowując troje własnych dzieci. Często bowiem czuli się winni, wyrzucając do śmieci różne niepotrzebne już akcesoria i elementy niemowlęcej garderoby. Zwłaszcza gdy rzeczy te wykonano z tworzyw sztucznych.

Ich buciki dla niemowląt są pierwszym rozpuszczalnym elementem garderoby w kolekcji (oni twierdzą, że także pierwszym na świecie). Wykonane zostały z rozpuszczalnego w wodzie polimeru winylowego (PVOH) i farby barwiącej na bazie wody. Jak zauważa serwis internetowy Dezeen - tenże polimer znajduje się np. w rozpuszczalnych osłonkach środków piorących, a także w farmaceutykach. Rozpuszcza się jak cukier, rozkładając na pojedyncze, bezpieczne dla środowiska łańcuchy polimerowe.

Jak twierdzi Jesse Milliken: "Chociaż PVOH ma właściwości podobne do wielu tworzyw sztucznych, rozpuszczone polimery są rozkładane przez mikroorganizmy w urządzeniach do uzdatniania wody i ostatecznie przekształcane w dwutlenek węgla i wodę".

Rozpuszczone we wrzątku buty można więc ostatecznie wylać do kanalizacji. W odpowiednich warunkach mogą też być kompostowalne, choć tę metodę ekologicznej utylizacji firma jeszcze dopracowuje.

The Newbie kosztują w sklepie internetowym 34 dolary (para), czyli ok. 156 zł. (PAP Life)

pba/moc/