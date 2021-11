Firma technologiczna Future Processing otwiera nowe biuro w Gdyni

Future Processing, firma technologiczna z główną siedzibą w Gliwicach (Śląskie), otwiera swoje nowe biuro w Gdyni, gdzie do końca 2022 r. planuje zatrudnić znaleźć 40 osób - poinformowała we wtorek Barbara Merchel–Czech z Agencji Rozwoju Pomorza.

Future Processing jest polską firmą, zajmującą się rozwojem oprogramowania. Powstała w 2000 r. i z grupki przyjaciół przekształciła się w blisko 1000-osobowy zespół.

"Oddział trójmiejski będzie miał charakter delivery centre. Oznacza to, że nie będzie zajmował się ani marketingiem, ani sprzedażą - te funkcje pozostaną skupione wokół Gliwic" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie prasowym, Chief People Officer w Future Processing Tomasz Ciapała.

Gdyńskie biuro Future Processing będzie całkowicie odpowiadało najnowszym standardom pracy hybrydowej.

"Chcielibyśmy, żeby pierwsza osoba zatrudniona w Trójmieście do naszego zespołu pojawiła się w marcu 2022 r. Nie liczymy tutaj oczywiście osób, które już pracują w Future Processing zdalnie z Trójmiasta i okolic. Wcześniej konieczne będzie zatrudnienie osób do różnych ról serwisowych realizowanych na miejscu między innymi do rekrutacji. Liczymy na to, że do końca 2022 r. w naszym trójmiejskim oddziale będzie pracowało 40 FPowiczów" - dodała Head of People w Future Processing Ewa Ebelewicz-Plaza.

Future Processing tworzy rozwiązania technologiczne dla klientów z branży finansowej, handlowej, transportowej, turystycznej, medycznej, motoryzacyjnej i NGO.