Firma z grupy Bentley Systems przejmuje OXplus

The Cohesive Companies, działająca w dziedzinie cyfrowej integracji amerykańska firm firma z grupy kapitałowej Bentley Systems, ogłosiła przejęcie holederskiej firmy OXplus, dostarczającej rozwiązania do zarządzania majątkiem trwałym kolei. OXplus staje się szóstą marką, która wchodzi w skład The Cohesive Companies.

OXplus dostarcza właścicielom kolei, operatorom i konserwatorom oraz producentom taboru kolejowego na całym świecie cyfrowe narzędzia i rozwiązania, zapewniające wgląd w wydajność majątku trwałego.

Przejęcie firmy OXplus ma przyśpieszyć ekspansję The Cohesive Companies w obszarze zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstwa.

Oprócz przejęcia OXplus doszło też do zmiany w kierownictwie The Cohesive Companies. Nowym prezesem został Mar Brew.