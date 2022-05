Firma z Polski cyfryzuje amerykańskie korporacje

Technologia krakowskiej firmy wspiera cyfrową transformację amerykańskiego producenta silników do samolotów cywilnych i wojskowych. Webcon, największy producent oprogramowania low-code w Polsce, pomógł Pratt & Whitney Canada dostosować wiele procesów biznesowych do pandemicznej rzeczywistości.

Ameryka Północna, obok Niemiec czy Austrii, to kolejny strategiczny kierunek ekspansji zagranicznej Webcon.

W 2021 roku co czwartą złotówkę firma wygenerowała poza Polską

W raporcie globalnej firmy Forrester Research: Now Tech Webcon znalazł się jako pierwsza i jedyna polska firma.

- Polskim przedsiębiorcom niczego nie brakuje i śmiało mogą konkurować z firmami zagranicznymi. Mimo to rodzimych producentów oprogramowania B2B, którzy z powodzeniem działają w Ameryce Północnej, wciąż jest niewielu. Najwyższy czas to zmienić - mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes Webconu.

- Naszym sprzymierzeńcem jest szybko rosnąca potrzeba cyfryzacji procesów biznesowych wśród przedsiębiorstw na całym świecie. Powszechnym jest przekonanie, że polskim firmom trudno jest wejść na rynek amerykański, bo tamtejsze firmy chcą robić interesy z lokalnymi podmiotami. Owszem, to nie jest prosty proces, ale udowadniamy, że jest możliwy. Choć stawiamy za oceanem dopiero pierwsze kroki, to już dziś przejmujemy klientów konkurencji. To nie byłoby możliwe gdyby nie dobry produkt oraz rekomendacje naszych europejskich klientów - dodaje.

Amerykańskie firmy przekonują się do polskiej technologii

Tuż przed wybuchem pandemii, Webcon otworzył pierwszy oddział w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z ideą wzrostu organicznego, krakowska firma nie przejęła żadnej amerykańskiej spółki, lecz tworzy ją samodzielnie od podstaw.

Dyrektorem oddziału Webconu w USA, został Mike Fitzmaurice, specjalista w dziedzinie Microsoft SharePoint, metodyki workflow oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie.

Na rozwiązanie polskiej spółki postawił m.in. Pratt & Whitney Canada, globalna firma należąca do tzw. „wielkiej trójki” producentów silników samolotowych. Kiedy w czasie pandemii firma przeniosła znaczną część swoich pracowników w tryb pracy zdalnej, natychmiast zdała sobie sprawę, jak ważne jest przyspieszenie transformacji cyfrowej w celu dostosowania codziennych procesów do nowej rzeczywistości.

Aby to zrobić skorzystała z platformy Webcon BPS, rozwiązania low-code, które pozwala masowo dostarczać aplikacje wspierające procesy biznesowe - bez kodowania i przy minimalnym nakładzie pracy po stronie IT.

Podobnym przykładem jest Haddad Brands. Istniejące ponad 70 lat przedsiębiorstwo projektuje i produkuje linie ubrań dziecięcych takich marek jak Nike, Jordan czy Converse. Obecna na 60 rynkach firma zbudowała dzięki polskiej platformie low-code ponad 30 aplikacji, których bieżącą obsługą zajmuje się tylko 2 specjalistów IT.

Dużym krokiem w budowaniu wiarygodności krakowskiej spółki na międzynarodowych rynkach jest obecność w raporcie globalnej firmy Forrester Research „Now Tech: Digital Process Automation”. Webcon jest pierwszą i jak dotąd jedyną polską firmą, która pod koniec 2021 roku znalazła się w tym prestiżowym badaniu. Raport jest listą dostawców, których warto brać pod uwagę przy wyborze partnera w obszarze digitalizacji i automatyzacji procesów.

- To pewnego rodzaju globalna rekomendacja dla międzynarodowych korporacji, dla których obecność dostawcy w takim zestawieniu jest często konieczna, by móc nawiązać z nim współpracę - zaznacza Łukasz Wróbel.

- W takich raportach nie znajdują się firmy, które działają jedynie lokalnie. Nasza obecność w nim jest efektem wielu miesięcy pracy oraz rozmów z analitykami, podczas których prezentowaliśmy naszą pozycję rynkową czy wdrożenia u europejskich i amerykańskich klientów - dodaje.

Co czwarta złotówka zza granicy

Webcon, obecnie największy producent oprogramowania low-code i jeden z największych dostawców systemów obiegów dokumentów w Polsce, konsekwentnie realizuje strategię ekspansji międzynarodowej niemal od początku swojej działalności.

Spółka, poza Ameryką Północną, działa również w Europie. Z jej rozwiązania korzysta ponad 850 firm w 30 krajach. Wielu klientów korzysta z usług międzynarodowej sieci partnerskiej Webcon, która skupia ponad 70 integratorów systemów IT dostarczających aplikacje dla swoich klientów za pomocą platformy Webcon BPS.

Zarząd podkreśla, że ekspansja na rynki zagraniczne ma swoje pozytywne odbicie w wynikach finansowych.

- Co czwartą złotówkę generujemy za granicami Polski. Tylko w pandemicznych latach 2020 i 2021 przychody z działalności międzynarodowej wzrosły o niemal 50 proc. Dlatego cały czas pracujemy nad planem dalszego rozwoju na globalnych rynkach i jeszcze w tym roku na mapie Webcon zaznaczymy nowy, bardzo perspektywiczny rynek - mówi Łukasz Wróbel.

Czas pandemii, choć wymagający, okazał się bardzo dobry dla krakowskiej spółki. Wiele firm zostało zmuszonych do nadrobienia wieloletnich opóźnień w obszarze digitalizacji procesów biznesowych, co w efekcie spowodowało zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w cyfrową transformację i zainteresowanie takimi technologiami jak low-code.

Tylko w 2021 roku przychody Webcon wzrosły o prawie 40 proc. rok do roku, a zysk ponad dwukrotnie. W 2022 roku, jak zaznacza Łukasz Wróbel, spółka chce przekroczyć granicę 1000 klientów, oraz jeszcze bardziej podkręcić tempo rozwoju biznesu zagranicznego.

- Docelowo chcemy, aby w ciągu najbliższych 2 lat połowa naszych przychodów była generowana za granicą - wskazuje Wróbel. - Jednak z uwagą przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce, i reagujemy na wprowadzane zmiany oraz regulacje prawne. Na przykład od kilku miesięcy intensywnie działamy z klientami w obszarze Krajowego Systemu e-Faktur, aby pomóc im przygotować się do nowych wytycznych rządowych, które już w przyszłym roku będą dotyczyły każdego polskiego przedsiębiorcy.

Zobacz także: Automatyzacja procesów w firmie. Jest kilka ważnych zasad